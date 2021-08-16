طريقة عمل طاجن فريك بالحمام في الفرن بطريقة مميزة

تحضير طاجن فريك بالحمام يعد من الوصفات الفخمة تتميز بالطعم والشكل الحلو الطيب طبق مشهور ومعروف لدى الجميع على الأغلب يتناوله الكبار والصغار، يعد طاجن الفريك بالحمام من وصفات المطبخ العربي والشامي والمصري يمكن تناوله في وجبة غداء أو عشاء يكثر من تحضيره في شهر رمضان و المناسبات السعيدة واستقبال الضيوف في العزائم ،من الممكن حشو الحمام بحشوات اخرى غير الفريك مثل الأرز بالخضروات المتنوعة و يمكن طهي الحمام مع طاجن البطاطس بجانب أطباق المقبلات الأخري ندعوكم لنتعرف على مكونات وطريقة تحضير طاجن الفريك بالحمام خطوة بخطوة بسيطة وسريعة التحضير. طريقة عمل طاجن الفريك بالحمام طريقة عمل طاجن الفريك بالحمام المكونات: عدد 4 أكواب فريك .

بصلة متوسطة الحجم.

عدد 4 حمام مسلوق.

مرقة سلق الحمام.

ملعقة صغيرة ملح.

مسحوق فلفل اسود مطحون نصف ملعقة.

2 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة بهارات.

رشه جوزة الطيب.

عدد 3 فصوص المستكه.

2 ملعقة كبيرة سمنة. تزيين الوجه : روزماري طازج.

لوز أنصاف مقلي. طريقة تحضير طاجن فريك الحمام نضع وعاء على النار ثم نضع فيه السمنة وبعد ما تسخن شوحى البصلة. تضاف المستكه وبعد نضيف الفريك المنقوع والمصفى ونقلب المكونات مع بعضها بشكل صحيح. ثم تضاف التوابل من الملح والفلفل الأسود والبهارات والحبهان المطحون والقرفة ورشه جوزة الطيب وتقلب كل المكونات جيدا حتى تمتزج بعضها. احضري طاجن أو بايركس حراري وادهنيه بالسمنة وضعي فيه خليط الفريك. ثم احضري الحمام المسلوق ويرص فوق الفريك واسكبي عليه مرقة الحمام. ادهني الحمام بالسمنة وادخليه الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. يخرج الحمام من الفرن ويزين بالروزماري واللوز المقلي ويقدم على المائدة وهو ساخن بجانب الأطباق الأخري و وصحة وهنا. طاجن الحمام المحشي بالفريك طريقة تحضير طاجن فريك الحمامطاجن الحمام المحشي بالفريك الكثير من الأشخاص لا يفضلون تناول الأرز فيمكن استبدال الحمام المحشي بالفريك، فضلا عن ذلك أن نتناول الفريق من الوجبات الصحية كما يمكن إضافة العديد من الخضروات الى حشوة الفريك، مما يساعد على ارتفاع القيمة الغذائية لهذه الوجبة ويضيف إليها نكهة و رائحة مميزة. قدمنا لكم زوار موقع ثقفني الإخباري طريقة تحضير وصفة طاجن الفريك بالحمام بأسرع طريقة وابسط المكونات نرجوا أن تنال رضاكم. الوسوم

تحضير طاجن فريك بالحمام يعد من الوصفات الفخمة تتميز بالطعم والشكل الحلو الطيب طبق مشهور ومعروف لدى الجميع على الأغلب يتناوله الكبار والصغار، يعد طاجن الفريك بالحمام من وصفات المطبخ العربي والشامي والمصري يمكن تناوله في وجبة غداء أو عشاء يكثر من تحضيره في شهر رمضان و المناسبات السعيدة واستقبال الضيوف في العزائم ،من الممكن حشو الحمام بحشوات اخرى غير الفريك مثل الأرز بالخضروات المتنوعة و يمكن طهي الحمام مع طاجن البطاطس بجانب أطباق المقبلات الأخري ندعوكم لنتعرف على مكونات وطريقة تحضير طاجن الفريك بالحمام خطوة بخطوة بسيطة وسريعة التحضير. طريقة عمل طاجن الفريك بالحمام طريقة عمل طاجن الفريك بالحمام المكونات: عدد 4 أكواب فريك .

بصلة متوسطة الحجم.

عدد 4 حمام مسلوق.

مرقة سلق الحمام.

ملعقة صغيرة ملح.

مسحوق فلفل اسود مطحون نصف ملعقة.

2 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة بهارات.

رشه جوزة الطيب.

عدد 3 فصوص المستكه.

2 ملعقة كبيرة سمنة. تزيين الوجه : روزماري طازج.

لوز أنصاف مقلي. طريقة تحضير طاجن فريك الحمام نضع وعاء على النار ثم نضع فيه السمنة وبعد ما تسخن شوحى البصلة. تضاف المستكه وبعد نضيف الفريك المنقوع والمصفى ونقلب المكونات مع بعضها بشكل صحيح. ثم تضاف التوابل من الملح والفلفل الأسود والبهارات والحبهان المطحون والقرفة ورشه جوزة الطيب وتقلب كل المكونات جيدا حتى تمتزج بعضها. احضري طاجن أو بايركس حراري وادهنيه بالسمنة وضعي فيه خليط الفريك. ثم احضري الحمام المسلوق ويرص فوق الفريك واسكبي عليه مرقة الحمام. ادهني الحمام بالسمنة وادخليه الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. يخرج الحمام من الفرن ويزين بالروزماري واللوز المقلي ويقدم على المائدة وهو ساخن بجانب الأطباق الأخري و وصحة وهنا. طاجن الحمام المحشي بالفريك طريقة تحضير طاجن فريك الحمامطاجن الحمام المحشي بالفريك الكثير من الأشخاص لا يفضلون تناول الأرز فيمكن استبدال الحمام المحشي بالفريك، فضلا عن ذلك أن نتناول الفريق من الوجبات الصحية كما يمكن إضافة العديد من الخضروات الى حشوة الفريك، مما يساعد على ارتفاع القيمة الغذائية لهذه الوجبة ويضيف إليها نكهة و رائحة مميزة. قدمنا لكم زوار موقع ثقفني الإخباري طريقة تحضير وصفة طاجن الفريك بالحمام بأسرع طريقة وابسط المكونات نرجوا أن تنال رضاكم.

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