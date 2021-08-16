طريقة عمل الفلافل السوري في البيت لوجبة إفطار شعبية

الفلافل السوري من الأكلات الشعبية الجميلة والتي انتشرت في السنوات الأخيرة في كل الدول العربية، وتوفر المطاعم السورية أنواع مأكولات مثل الشاورما والفلافل، وتختلف الفلافل السورية عن المصرية في الإعداد والمكونات فالفلافل المصرية أو الطعمية مكونها الأساسي هو الفول، بينما السورية يتم إعدادها من حمص الشام. مقادير الفلافل السوري كيلو من حمص الشام.

كزبرة خضراء طازجة.

بقدونس أخضر.

حبة بصل صغيرة.

2 فص ثوم.

ملعقة كبيرةملح.

ملعقة كبيرة بيكربونات صوديوم.

كزبرة جافة مقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة كمون بودر.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

نصف كوب ماء.

زيت نباتي للقلي. طريقة الفلافل السوري في المنزل انقع حمص الشام لمدة 12 ساعة أي يمكن نقعه ليلًا والبدء بتجهيز الفلافل السوري صباحًا.

في الصباح بعد تصفية الحمص من الماء قم بفرمه في الكبة أو محضرة الطعام مع فصين الثوم والبصلة.

بعد التأكد من فرم كل كمية الحمص قم بإضافة البقدونس والكزبرة الخضراء والقليل من الماء وشغل محضرة الطعام.

حتى تخلط المكونات كافة ثم توضع في صينية.

ثم يتم إضافة الملح والكزبرة الجافة والكمون والكركم والنشا وبيكربونات الصوديوم وتعجن جيدًا.

تفرد العجينة في الصينية وتوضع في الثلاجة (البراد) لمدة 15 دقيقة.

تخرج من الثلاجة وتشكل على هيئة أقراص صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة، وتقلى في زيت ساخن على درجة حرارة عالية.

فور حصولها على اللون المطلوب تخرج من الزيت وتصفى على أوراق من المناديل المخصصة للمطبخ.

توجد عدة طرق لعمل سندوتشات الفلافل السوري كل حسب رغبته، في العادة يتم إعدادها بخبز الصاج السوري وسبق أن قدمنا طريقة إعداده في المنزل في موقعنا ثقفني.

ويمكن كلك استبداله بخبز التورتيلا وستجدون وصفته في موقعنا أيضًا.

ولكن بعض الناس يفضلون الخبز الفينو في وجباتهم ومن بينها الفلافل فلا بأس.

تصنع سندوتشات الفلافل السوري بوضع الفلافل في الخبز المختار ومعها ثومية أو طحينة حسب الرغبة، وكذلك سلطة خضراء وخيار مخلل.

تقدم سندوتشات الفلافل بجانب مخلل مشكل وطبق من الطحينة أو الثومية وطبق من السلطة الخضراء، وبالهناء والشفاء. الوسوم

الفلافل السوري من الأكلات الشعبية الجميلة والتي انتشرت في السنوات الأخيرة في كل الدول العربية، وتوفر المطاعم السورية أنواع مأكولات مثل الشاورما والفلافل، وتختلف الفلافل السورية عن المصرية في الإعداد والمكونات فالفلافل المصرية أو الطعمية مكونها الأساسي هو الفول، بينما السورية يتم إعدادها من حمص الشام. مقادير الفلافل السوري كيلو من حمص الشام.

كزبرة خضراء طازجة.

بقدونس أخضر.

حبة بصل صغيرة.

2 فص ثوم.

ملعقة كبيرةملح.

ملعقة كبيرة بيكربونات صوديوم.

كزبرة جافة مقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة كمون بودر.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

نصف كوب ماء.

زيت نباتي للقلي. طريقة الفلافل السوري في المنزل انقع حمص الشام لمدة 12 ساعة أي يمكن نقعه ليلًا والبدء بتجهيز الفلافل السوري صباحًا.

في الصباح بعد تصفية الحمص من الماء قم بفرمه في الكبة أو محضرة الطعام مع فصين الثوم والبصلة.

بعد التأكد من فرم كل كمية الحمص قم بإضافة البقدونس والكزبرة الخضراء والقليل من الماء وشغل محضرة الطعام.

حتى تخلط المكونات كافة ثم توضع في صينية.

ثم يتم إضافة الملح والكزبرة الجافة والكمون والكركم والنشا وبيكربونات الصوديوم وتعجن جيدًا.

تفرد العجينة في الصينية وتوضع في الثلاجة (البراد) لمدة 15 دقيقة.

تخرج من الثلاجة وتشكل على هيئة أقراص صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة، وتقلى في زيت ساخن على درجة حرارة عالية.

فور حصولها على اللون المطلوب تخرج من الزيت وتصفى على أوراق من المناديل المخصصة للمطبخ.

توجد عدة طرق لعمل سندوتشات الفلافل السوري كل حسب رغبته، في العادة يتم إعدادها بخبز الصاج السوري وسبق أن قدمنا طريقة إعداده في المنزل في موقعنا ثقفني.

ويمكن كلك استبداله بخبز التورتيلا وستجدون وصفته في موقعنا أيضًا.

ولكن بعض الناس يفضلون الخبز الفينو في وجباتهم ومن بينها الفلافل فلا بأس.

تصنع سندوتشات الفلافل السوري بوضع الفلافل في الخبز المختار ومعها ثومية أو طحينة حسب الرغبة، وكذلك سلطة خضراء وخيار مخلل.

تقدم سندوتشات الفلافل بجانب مخلل مشكل وطبق من الطحينة أو الثومية وطبق من السلطة الخضراء، وبالهناء والشفاء.

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