تعتبر البسبوسة بدون بيض ، من أسهل وأفضل أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها في جميع المناسبات، وهي حلوي شرقية شامية ومصرية معروفة جداً، تحضر من السميد بشكل أساسي في الأعياد والاحتفالات، وهي من أشهي وألذ الحلويات، وتعتبر من الحلويات سريعة التحضير لأنها لا تأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيرها، وهي تعتبر من الحلويات الغير مكلفة لأني جميع مكوناتها موجودة في كل منزل، وهي حلوي يعشقها الكبار والصغار وخصوصاً الأطفال، وهي حلوي مغذية ومفيدة جداً للجسم الأطفال، وتحضر كثيراً في شهر رمضان الكريم لأنه تعوض نقص السكر في الجسم بعد صيام طويل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل البسبوسة بدون بيض في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل البسبوسة بدون بيض

تعرفي من هنا علي أبسط المكونات لعمل البسبوسة اللذيذة في المنزل وهي كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة لينة.

مقدار نصف كوب من السكر.

نصف كوب قشطة.

نصف كوب من الزبادي.

معلقة كبيرة من الفانيليا.

كوب جوز هند.

كوب سميد.

نصف معلقة كبيرة بكينج باودر.

للوز منقوع 5 ساعات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أسهل الخطوات لتحضير البسبوسة بدون بيض في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بوضع الزبدة في وعاء ونضيف عليها السكر، ونخلط ثم نضيف القشطة والزبادي والفانيليا، ونخلطهم جيداً. ثم بعد ذلك نضيف عليهم جوز الهند، ونخلط ونضيف السميد مع بكينج باودر، ونخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات. بعد كدة نحضر صينية متوسطة الحجم مدهونة بقليل من الزبدة، ونصب بها الخليط ونساوي السطح، ونتركها ترتاح لمدة 3 ساعات. ثم نقوم بتقطيع البسبوسة بخطوط بسيطة من السطح فقط، ثم نزينها بلوز ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً علي نار منخفضة. بعد ذلك نقوم برفع النار حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات الساخن. ثم نقوم بتغطيتها كي لا تنشف، ولا نقطعها إلا حين تبرد تماماً.

طريقة عمل شربات البسبوسة

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الشربات وهي كما يلي:-

نقوم بوضع إناء علي نار عالية، ثم نضع به كوبين ماء وكوب سكر، ومعلقة فانيلا وعصيرة لليمونة.

ونتركهم علي النار دون أن نحركهم وعندما يغلي نخفض النار، ونتركهم لمدة 10 دقائق حتي يصبح القطر جاهز وثقيل.

مكونات عمل البسبوسة بالزبادي والطعم جنان

تعرفي علي أبسط مكونات عمل البسبوسة في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

مقادير البسبوسة:-

2 كوب سميد.

كوب جوز هند.

نصف كوب زبدة مذابة.

ربع كوب من السكر.

معلقة صغيرة صودا الخبز.

كوب زبادي.

ربع كوب للوز محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف أبسط الخطوات لعمل بسبوسة بالزبادي طرية وهشة في المنزل وهي كالاتي:-