طريقة عمل كريم الكركم والفازلين السحري في إزالة التجاعيد وشد البشرة

يعد كريم الكركم والفازلين ، من أهم أنواع الكريمات التي تساعد علي شد البشرة ونضارتها، لأنه يحتوي علي مجموعة من العناصر المضادة للأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة والتقدم في السن، ويعتبر من أقوي أنواع الوصفات الصحية للبشرة لأن كل مكوناتها طبيعية وفعالة، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج بعد استخدامه، لأنه سوف يجعل بشرتك مثل القمر، يعمل هذا الخليط علي إزالة أثار حب الشباب والبثور السوداء، ويعالج الهالات السوداء الموجودة حول العين، يزيل أيضاً التصبغات والبقع الداكنة، ويعمل علي تفتيح البشرة عشر درجات، يعالج الكلف والنمش ويغذي البشرة ويجعلها أكثر رطوبة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم الكركم والفازلين السحري في إزالة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

مكونات عمل كريم الكركم والفازلين

تعرفي من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذا الكريم الرائع والرهيب في شد البشرة وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من الكركم المطحون.

نصف معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل كريم الكركم والفازلين السحري في المنزل بخطوات بسيطة في متناول الجميع وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الكركم والفازلين ونمزجهم جيداً، مع بعض حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك نضيف عليهم عصير الليمون، مع الاستمرار في الخفق، حتي يصبح القوام كريمي ومتماسك. ثم نقوم بفرد الخليط يومياً كل ليلة، علي الوجه ومنطقة الرقبة واليد، ونتركهم لمدة ساعة، ثم يغسل ويجفف تماماً. بعد كدة يتم الترطيب بأي كريم مرطب، وتكرر الوصفة يومياً لمدة أسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

أهم فوائد كريم الكركم والفازلين السحري

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الكريم سوف نذكر لكم بعضها من خلال هذه المقالة وهي كما يلي:-