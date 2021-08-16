طريقة عمل مشروب الليمون وخل التفاح للقضاء على الكرش ودهون البطن في ثلاث أيام

يعد مشروب الليمون وخل التفاح ، من المشروبات الرهيبة التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة بالجسم بطريقة طبيعية، ويعمل على فقد الوزن، ويخفف من تناول الأطعمة، ويحسن من عملية الهضم، ويعطي المعدة الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ويعالج الإمساك الذي يسبب الوزن الزائد، ويخلص الجسم من السموم ويطهر المعدة، ويحافظ على سلامة الجسم من الأمراض، ويجعل الجلد ناعم ويشد ترهلات البطن ويجعل الجسد جذاب ومتناسق، ويساعد على غلق مسام الجسم الواسعة ويعمل على تبييض البشرة، وكثير من الأطباء ينصحون بتناول المشروبات الدافئة على الريق لأنها تساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل ممتاز ورائع، ويوجد الكثير من المشروبات الصحية التي تساعد على حرق الدهون بفاعلية كبيرة مثل مشروب الزنجبيل والليمون، ومشروب القرنفل والليمون، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مشروب الليمون وخل التفاح الرهيب للقضاء على الكرش ودهون البطن بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات مشروب الليمون وخل التفاح الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة من خلال هذا المقال وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من خل التفاح. ملعقتين من عصير الليمون. ماء مغلي. ملعقة صغيرة من عسل النحل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مشروب الليمون وخل التفاح الرهيب للقضاء على الكرش في ثلاث أيام وهى كما يلي:-

نقوم بوضع وعاء صغير على النار، ثم نضع به كمية مناسبة من الماء ونقوم بغليها جيداً.

نحضر كوب ونضع المكونات به، ثم نضيف إليه الماء الساخن ونتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نحليه بالعسل ونقلب جيداً ونقوم بشربه مرة واحدة على الريق حتى نحصل على نتائج ممتازة وبطن مسطحة بدون ترهلات.

فوائد الليمون وخل التفاح للتخسيس

سوف نتعرف على العديد من الفوائد الصحية الهامة التي يحتوي عليها هذا المشروب الرائع وهى كما يلي:-