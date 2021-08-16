طريقة عمل سلطه الطماطم المتبلة بالثوم بطريقة جديدة وصحية وسهلة التحضير

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سنتعرف علي طريقة عمل سلطه الطماطم المتبلة بطريقة سهلة وبسيطة بنفسك في البيت، هناك الكثير من أنواع السلطات الموجودة والمنتشرة حول أنحاء العالم، ولكن يوجد بعض من تلك الأنواع هي الأكثر انتشارا وأقبالا في إعدادها، ومن ضمن تلك الأنواع الأكثر صنعا هي سلطة الطماطم التي يحب الجميع تناولها، لذلك سوف نقوم بإعدادها بجانب بعض الأصناف مثل سلطة التونة والخضروات.طريقة عمل سلطه الطماطم
سنقوم بإعداد سلطة الطماطم في الخطوات التالية ولكن يجب عليكى إحضار المكونات كما هي للحصول علي أفضل وأسهل طريقة لعملها.
المكونات
- ربع كيلو جرام من الطماطم الشیری
- رشه صغيرة من الملح الناعم
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
- ملعقة صغيرة من ورق الريحان المقطع
طريقة التحضير
- نقوم أولا بغسل الطماطم الشيري جيدا بالماء، ثم نقوم بتقطيعها الي نصفين.
- نحضر وعاء يكون متوسط الحجم ثم نضع فيها الطماطم ونضيف اليها الملح والكمون.
- نقوم بعد ذلك بتقليب تلك المكونات مع بعضهم البعض ونقوم بخلطهم جيداً.
- ندخل الوعاء بعد ذلك في الثلاجة لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإخراجها.
- نضيف الي خليط الطماطم الريحان المقطع اليها ونقلبيها ثم نقوم بتقديمها.
المكونات
- كوب واحد من المايونيز
- ثمرة جزر واحدة
- ليمونة واحدة معصورة
- كوب من الفاصوليا الخضراء
- فصين من الثوم المهروس
- اثنين من حبات البطاطس
- معلقة صغيرة من الزعتر والكمون
- كوب واحد من البسلة
- كبيرة من الحليب
- معلقتين كبيرتين من الخل
- معلقة صغيرة من الملح والفلفل
طريقة الإعداد
- أولا هنقوم بسلق كل من الفاصوليا والجزر والبسلة وأيضا البطاطس بشكل جيد حتي النضج.
- نحضر وعاء عميق وكبير الحجم ونقوم بتقطيع تلك الخضروات جميعها مع بعضهم.
- نضيف بعد ذلك الي الخضروات المايونيز ونقوم بتقلبيهم معا وخلطهم جيدا.
- نحضر وعاء أخر ونضع فيه الزعتر والكمون والليمون والخل والثوم أيضا ونقلبهم مع بعض.
- نضع بعد ذلك هذا الخليط مع سلطة المايونيز ونقوم بالتقليب الجيد ثم يتم تقديمه.
المكونات
- علبة تونة واحدة
- ربع كوب من عصير الليمون
- بصلة وجزرة واحدة مفرومين
- طماطم وفلفل أخضر مقطع
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ربع كوب من البقدونس المفروم
- ملعقة كبيرة من المايونيز
- كوب من حبيبات الذرة المسلوق
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
طريقة التحضير
- قوم بوضع التونة في وعاء ونقوم بهريسها جيداً حتى تصبح قطع صغيرة.
- نقوم بعد ذلك بإضافة كل من المكونات السابقة التي ذاكرنها في المكونات.
- نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد ثم نقوم بعد ذلك بتقديمها.
الوسوم
سنتعرف علي طريقة عمل سلطه الطماطم المتبلة بطريقة سهلة وبسيطة بنفسك في البيت، هناك الكثير من أنواع السلطات الموجودة والمنتشرة حول أنحاء العالم، ولكن يوجد بعض من تلك الأنواع هي الأكثر انتشارا وأقبالا في إعدادها، ومن ضمن تلك الأنواع الأكثر صنعا هي سلطة الطماطم التي يحب الجميع تناولها، لذلك سوف نقوم بإعدادها بجانب بعض الأصناف مثل سلطة التونة والخضروات.طريقة عمل سلطه الطماطم
سنقوم بإعداد سلطة الطماطم في الخطوات التالية ولكن يجب عليكى إحضار المكونات كما هي للحصول علي أفضل وأسهل طريقة لعملها.
المكونات
- ربع كيلو جرام من الطماطم الشیری
- رشه صغيرة من الملح الناعم
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
- ملعقة صغيرة من ورق الريحان المقطع
طريقة التحضير
- نقوم أولا بغسل الطماطم الشيري جيدا بالماء، ثم نقوم بتقطيعها الي نصفين.
- نحضر وعاء يكون متوسط الحجم ثم نضع فيها الطماطم ونضيف اليها الملح والكمون.
- نقوم بعد ذلك بتقليب تلك المكونات مع بعضهم البعض ونقوم بخلطهم جيداً.
- ندخل الوعاء بعد ذلك في الثلاجة لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإخراجها.
- نضيف الي خليط الطماطم الريحان المقطع اليها ونقلبيها ثم نقوم بتقديمها.
المكونات
- كوب واحد من المايونيز
- ثمرة جزر واحدة
- ليمونة واحدة معصورة
- كوب من الفاصوليا الخضراء
- فصين من الثوم المهروس
- اثنين من حبات البطاطس
- معلقة صغيرة من الزعتر والكمون
- كوب واحد من البسلة
- كبيرة من الحليب
- معلقتين كبيرتين من الخل
- معلقة صغيرة من الملح والفلفل
طريقة الإعداد
- أولا هنقوم بسلق كل من الفاصوليا والجزر والبسلة وأيضا البطاطس بشكل جيد حتي النضج.
- نحضر وعاء عميق وكبير الحجم ونقوم بتقطيع تلك الخضروات جميعها مع بعضهم.
- نضيف بعد ذلك الي الخضروات المايونيز ونقوم بتقلبيهم معا وخلطهم جيدا.
- نحضر وعاء أخر ونضع فيه الزعتر والكمون والليمون والخل والثوم أيضا ونقلبهم مع بعض.
- نضع بعد ذلك هذا الخليط مع سلطة المايونيز ونقوم بالتقليب الجيد ثم يتم تقديمه.
المكونات
- علبة تونة واحدة
- ربع كوب من عصير الليمون
- بصلة وجزرة واحدة مفرومين
- طماطم وفلفل أخضر مقطع
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ربع كوب من البقدونس المفروم
- ملعقة كبيرة من المايونيز
- كوب من حبيبات الذرة المسلوق
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
طريقة التحضير
- قوم بوضع التونة في وعاء ونقوم بهريسها جيداً حتى تصبح قطع صغيرة.
- نقوم بعد ذلك بإضافة كل من المكونات السابقة التي ذاكرنها في المكونات.
- نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد ثم نقوم بعد ذلك بتقديمها.
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