دراسة: ما تأثير تناول الكاجو على صحة القلب

المكسرات بشكل عام دوت الخليج أحد أنواع الوجبات الخفيفة الصحية، والتي ينصح المختصين دومًا بإدخالها إلى النظام الغذائي، وتناول ما مقدار حجم كف اليد منها يوميًا، للاستفادة من فوائدها المتعددة التي تتحقق بفضل احتوائها على عدد من العناصر الغذائية المهمة منها الدهون الصحية والصوديوم و البرتين والسكريات وغيرها.

وفي التالي دراسة تضيف إلى المكسرات عامة و الكاجو خاصة فائدة جديدة تتعلق بصحة القلب، وهي:

الكاجو وصحة القلب:

أحد أبرز أسباب أمرضا القلب هو ارتفاع ضغط الدم، والكاجو ثبت أنه يساهم في خفض ضغط الدم، كما جاء في دراسة طبية حديثة صادرة عن جامعة شيراز للعلوم الطبية ونشرها موقع "eatthis" وترجمها موقع"اليوم السابع"، والتي أفادت أيضًا أن إلى أن دمج الكاجو في النظام الغذائي يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول في الجسم، وكذلك ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مع عدم وجود آثار كبيرة على عوامل التمثيل الغذائي القلبية الأخرى.

وأكدت الدراسة ، أنه يمكن السيطرة على مشاكل القلب، بما في ذلك ضغط الدم، من خلال تعديل النظام الغذائي واستهلاك المزيد من الكاجو النيء.

كما أوصت الدراسة، بفحص عبوات الكاجو المعبأة مسبقًا عند الشراء ، للتأكد من محتوى الملح، وتجنب الاستهلاك الزائد للحفاظ على ضغط الدم وعدم التعرض لأى مخاطر .

فوائد الكاجو للقلب:

أوصت أخصائية التغذية، فالنتينا ديونج، بتناول حفنة من الكاجو للحصول على الفوائد الصحية الأكثر ملاءمة للقلب والتي ستؤدي إلى خفض ضغط الدم، موضحة أنه تم ربط الكاجو بتحسين مستويات الدهون الثلاثية وانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أن اختيار تضمين الكاجو في النظام الغذائي بانتظام يمكن أن يساعد في حماية القلب على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الدراسة الصادرة عن جامعة شيراز للعلوم الطبية كشفت عن ارتباط انخفاض ضغط الدم باستهلاك الكاجو.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.