الفراخ من الأكلات اللي بنحبها حجدا وبنعملها كل يوم، ده لانها من أكتر الاكلات المحبوبة لينا وبتعبتر جزء اساسي من سفرة الشعب المصري كل يوم، فما بالك بقى لو كانت فراخ بالباربيكيو؟ لو بتدوري على طريقة جديدة وسهلة غير مكلفة عشان تعملي بيها الفراخ وكمان تكون صحية لو كنتي ماشية على دايت، في المقال ده هنقولك بالفيديو في 4 خطوات بس.. اعرفي ازاي تعملي وصفة فراخ الباربيكيو المشوية في الفرن في 4 خطوات بس.. اعرفي ازاي تعملي وصفة فراخ الباربيكيو المشوية في الفرن كمية المقادير في الوصفة دي تكفي 4 أشخاص المقادير اللي هتحتاجيها لتحضير وصفة فراخ الباربيكيو المشوية 3 صدور دجاج مخليين ومغسولين كويس. ملح حسب الرغبة. فلفل حسب الرغبة. 6 ملاعق كبيرة صوص باربيكيو ½ بصلة مقطع شرائح طريقة التحضير أهم حاجة تميز الوصفة دي أنها سريعة جدا ومش مشكلفة وبتكفي عدد كبير من الأفراد، وكمان صحية ولذيذة جداً وبتتحضر في 4 خطوات. سخني الفرن لحد ما يوصل لدرجة حرارة 200 درجة مئوية، في صينية حطي صدور الفراخ وتبليها بالملح والفلفل ووزعي صلصة الباربيكيو على كل صدر فرخة من الوش والضهر كويس، فوق الفراخ حطي شرايح البصل وفوقها ممكن تحطي بطاطس أو طماطم أو أي نوع خضار، وحطيها 40 دقيقة في الفرن او لحد درجة السوا للي تحبيها. شوفي معانا فيديو للوصفة بالخطوات كاملة: اعرفي معانا كمان: طريقة عمل الناجتس في البيت بسهولة ب 5 مكونات بس

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