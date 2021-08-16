علامات تقولك انك حامل في بنت في مرحلة مبكرة من الحمل

اثناء فترة الحمل في اعراض كتير بتحصل للام ، والاعراض دي بتختلف بشكل كبير بين الحمل ببنت عن الولد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكي اعراض الحمل ببنت ، وعلامات تقدري تعرفي منها في مرحلة مبكرة من قبل مرحلة معرفة نوع الجنين بالسونار اللي غالبا بتكون ما بين الاسبوع ال 18 للاسبوع ال 22.
اعراض الحمل ببنت:
1- تقلب المزاج:
كل حالات الحمل تقريبا بتسبب تقلبات مزاجية شديدة ، بسبب تغير الهرمونات اثناء فترة الحمل ، ولكن لو بتحسي باكتئاب اكتر وسرعة في الانفعال بشكل عام ، في الحالة دي احتمال كبير جدا تكوني حامل في بنت.
لان الدراسات اثبتت انه بيكون في اختلاف في تركيزات الهرمونات من الذكر للانثى ، وده السبب ان الاعراض بتختلف بين الاتنين ، وبشكل خاص مع هرمون hCG وهو هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية للجنين ، وهو الهرمون المسؤول عن اختبار الحمل المنزلي الايجابي اللي هيكون اعلى مع حالات الحمل ببنت ، وممكن انه يفضل كده طول فترة الحمل ، وده غالبا هو اللي بيفسر التقلب المزاجي الشديد في الحمل ببنت.
2- الغثيان الصباحي:
غثيان الصبح ممكن يحصل مع الولد او البنت ، ولكن الدراسات ربطت بين المستويات المرتفعة من الغثيان الصباحي بالحمل ببنت.
3- زيادة الوزن:
من الاعراض الشائعة للحمل ببنت هو زيادة الوزن في كل مناطق الجسم ، والسبب في ده ان جسمك بيكون فيه مستويات اعلى من هرمون الاستروجين لما الحمل بيكون بنت.
وحسب الدراسات ان مستويات هرمون الاستروجين في النص الاول من الحمل بتكون اعلى بنسبة 9% تقريبا في حالات الحمل ببنت ، ومستويات هرمون البروجسترون اقل في التلت التاني من الحمل.
4- مستويات التوتر:
مستويات التوتر ليها تأثير على جنس المولود ، الدراسات اثبتت ان في ارتباط بين مستويات هرمون الاجهاد الكورتيزول ونسبة المواليد بين الذكور والاناث ، وده مرتبط بمستويات التوتر قبل الحمل نفسه.
وفي الدراسة كانت النساء اللي عندهم مستويات عالية من الكورتيزول قبل الحمل اكتر احتمالية للحمل في بنت.
5- ارتفاع معدل ضربات القلب:
هل معدل ضربات القلب ممكن يقولك جنس المولود؟ ثبت ان في علاقة بين معدل ضربات القلب والحمل ببنت على الاقل لفترة معينة اثناء الحمل ، وان كان مش اكيد بنسبة مية في المية ، ولكن في احتمالية انه يحصل مع الحمل في بنت.
6- حب الشباب:
حب الشباب يحصل بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في فترة الحمل ، واثناء الحمل ببنت بشكل خاص الجسم بيكون فيه مستويات مرتفعة من هرمونات معينة ، وده ممكن يسبب في زيادة حب الشباب والبثور المؤلمة اللي بتشبه الكيسات على الوجه ، خصوصا حوالين منطقة الدقن.
وعلى قد ما الموضوع مزعج الا انه مالوش حل في الوقت ده لانه بيكون سببه هرموني.
7- حجم الصدر:
مرة تانية هنرجع للهرمونات ، كل ما ارتفعت بعض الهرمونات في الجسم كل ما حصل انتفاخ في الصدر وحجم زاد وده بيحصل بشكل اكبر في الحمل ببنت.
وبمجرد ما تولدي حجم الصدر هيزيد عشان اللبن والرضاعة ، عشان كده لازم الفترة دي تلبسي حمالة صدر داعمة للصدر.
كل الاعراض دي هتقولك في مرحلة مبكرة من الحمل وهتساعدك تخمني بشكل كبير انك حامل في بنت.
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