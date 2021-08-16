عجينة السمبوسة البيتي الهشة بأبسط الطرق وأسهل المكونات

طريقه عمل عجينة السمبوسة البيتي، سوف نتعرف على طريقة عملها من خلال هذا المقال، حيث تعتبر من أشهر المقبلات وخصوصاً على المائدة خلال شهر رمضان، كما يفضلها جميع الناس، كونها ذات طعم شهي ولذيذ وهي من ضمن الوصفات اللذيذة والشهية والتي يكون عليها إقبال من الجميع، تحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، وتحشو بعدة حشوات مختلفة ومتنوعة، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي .طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي
سوف نتطرق خلال السطور القادمة للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة، من خلال ما سوف نذكره لكم من المكونات التي نحتاجها وكذلك طريقة عمل العجينة.
المكونات:
علينا أن نقوم بتحضير هذه المكونات حتى نتمكن من عمل السمبوسة.
- كوب من الماء.
- بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.
- عدد 2 كوب من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح أو أقل وذلك على حسب الرغبة.
لكي تتمكن من الحصول على عجينة سمبوسة مثل الجاهزة عليك اتباع هذه الخطوات.
- علينا أن نقوم بسكب الماء في إناء ثم نضيف إليه الملح والزبدة أو الزيت.
- ثم نقوم بوضعه على درجة حرارة عالية حتى يبدأ في الدخول إلى الغليان، ثم نقوم برفعه من على النار، ونضيف إليه الطحين ثم نستمر في التقليب حتى يمتزج وتبدأ العجينة في التكوين.
- بعد ذلك نتركها إلى أن تبرد ثم نقوم بعجنها باستخدام العجانة الكهربائية أو اليدين إلى أن تصبح متماسكة.
- بعدها نقوم بتغطية العجينة حتى ترتاح وذلك لمدة حوالي ربع ساعة.
- نقوم برش بعض من الطحين على السطح الذي نستخدمه في العجن حتى نضح عليه العجينة.
- يتم فرد العجينة حتى نحصل على طبقة رقيقة جداً.
- ثم نقطعها بشكل دائري أو طولي وذلك على حسب الرغبة.
- نجهز الحشوة الذي نريدها سواء كان ذلك لحم مفروم أو جبنه.
- يتم حشو السمبوسة ثم نغلقها جيداً، نقوم بتسخين الزيت ثم نقليها إلى أن يصبح لونها ذهبي، ثم نضعها على ورق تنشيف خاص بالطعام حتى نقلل من نسبة الزيت ثم تقدم جاهزة للأكل.
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طريقه عمل عجينة السمبوسة البيتي، سوف نتعرف على طريقة عملها من خلال هذا المقال، حيث تعتبر من أشهر المقبلات وخصوصاً على المائدة خلال شهر رمضان، كما يفضلها جميع الناس، كونها ذات طعم شهي ولذيذ وهي من ضمن الوصفات اللذيذة والشهية والتي يكون عليها إقبال من الجميع، تحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، وتحشو بعدة حشوات مختلفة ومتنوعة، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي .طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي
سوف نتطرق خلال السطور القادمة للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة، من خلال ما سوف نذكره لكم من المكونات التي نحتاجها وكذلك طريقة عمل العجينة.
المكونات:
علينا أن نقوم بتحضير هذه المكونات حتى نتمكن من عمل السمبوسة.
- كوب من الماء.
- بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.
- عدد 2 كوب من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح أو أقل وذلك على حسب الرغبة.
لكي تتمكن من الحصول على عجينة سمبوسة مثل الجاهزة عليك اتباع هذه الخطوات.
- علينا أن نقوم بسكب الماء في إناء ثم نضيف إليه الملح والزبدة أو الزيت.
- ثم نقوم بوضعه على درجة حرارة عالية حتى يبدأ في الدخول إلى الغليان، ثم نقوم برفعه من على النار، ونضيف إليه الطحين ثم نستمر في التقليب حتى يمتزج وتبدأ العجينة في التكوين.
- بعد ذلك نتركها إلى أن تبرد ثم نقوم بعجنها باستخدام العجانة الكهربائية أو اليدين إلى أن تصبح متماسكة.
- بعدها نقوم بتغطية العجينة حتى ترتاح وذلك لمدة حوالي ربع ساعة.
- نقوم برش بعض من الطحين على السطح الذي نستخدمه في العجن حتى نضح عليه العجينة.
- يتم فرد العجينة حتى نحصل على طبقة رقيقة جداً.
- ثم نقطعها بشكل دائري أو طولي وذلك على حسب الرغبة.
- نجهز الحشوة الذي نريدها سواء كان ذلك لحم مفروم أو جبنه.
- يتم حشو السمبوسة ثم نغلقها جيداً، نقوم بتسخين الزيت ثم نقليها إلى أن يصبح لونها ذهبي، ثم نضعها على ورق تنشيف خاص بالطعام حتى نقلل من نسبة الزيت ثم تقدم جاهزة للأكل.
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