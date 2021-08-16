عجينة السمبوسة البيتي الهشة بأبسط الطرق وأسهل المكونات

طريقه عمل عجينة السمبوسة البيتي، سوف نتعرف على طريقة عملها من خلال هذا المقال، حيث تعتبر من أشهر المقبلات وخصوصاً على المائدة خلال شهر رمضان، كما يفضلها جميع الناس، كونها ذات طعم شهي ولذيذ وهي من ضمن الوصفات اللذيذة والشهية والتي يكون عليها إقبال من الجميع، تحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، وتحشو بعدة حشوات مختلفة ومتنوعة، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي .

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي

سوف نتطرق خلال السطور القادمة للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة، من خلال ما سوف نذكره لكم من المكونات التي نحتاجها وكذلك طريقة عمل العجينة.

المكونات:

علينا أن نقوم بتحضير هذه المكونات حتى نتمكن من عمل السمبوسة.

كوب من الماء.

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.

عدد 2 كوب من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح أو أقل وذلك على حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

لكي تتمكن من الحصول على عجينة سمبوسة مثل الجاهزة عليك اتباع هذه الخطوات.