اكتشفي سر خطير لتحضير عجينه البيتزا الطرية والهشة والصالحة لكافة المعجنات

البيتزا من الأكلات السريعة والشيعة ويفضل الكثير من الناس تناولها وهي تعتبر من الوجبات الخفيفة التي تقدم على الفطور او العشاء، والبيتزا مصدرها المطبخ الإيطالي ويحب تناولها أيضا الأطفال وهي غنية بالكثير من المعادن والفيتامينات لأنها تحتوي علي الخضار واللحوم والجبن، لذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة سهلة وبسيطة لعمل عحينة البيتزا وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على خطوات وطريقة إعداد عجينة البيتزا.

عجينة البيتزا

حتى يمكنكي سيدتي تحضير عجينة البيتزا بطريقة ناجحة وبسيطة عليكى اتباع عدة خطوات وتحضير بعض المكونات، وهي كالآتي:

المكونات

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من الماء الفاتر العجن.

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

نحضر إناء ونضع به كمية الخميرة ونضيف إليه الماء الدافئ وملعقة السكر وتترك في مكان دافئ لمدة خمس دقائق للتفاعل الخميرة.

بعد ذلك نضع مقدار الدقيق في وعاء كبير وتعمل في المنتصف حفرة وننزل بمقدار الخميرة.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة زيت الزيتون وقومي بالعجن مع الاستمرار حتي تحصلي علي عجينة متماسكة وناعمة.

تدهن الإناء بكمية من الزيت ونضع به العجينة ثم تغطي العجينة بقطعة قماش نظيفة وتترك العجينة في مكان دافئ لتختمر، يتضاعف حجمها لمدة من 50 إلى 60 دقيقة.

بعد التأكد من اختمار العجينة نضع كمية قليلة من الطحين على الطاولة ثم تفرد العجينة.

طريقة التحضيرعجينة البيتزا باللبن

المكونات

مقدار أربع ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

حبتان من البيض.

ثلاثة أرباع كوب من الزيت النباتي.

كوبان من الماء الدافئ.

6أكواب من الدقيق المنخول يستخدم لجميع الأغراض.

6ملاعق كبيرة من لبن البودرة.

رشة من الملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نقوم بخلط كافة المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نخلط جميع المكونات السائلة مع بعضها.

بواسطة الخلاط الكهربائي على درجة متوسطة.

ثم بعد ذلك نخلط جميع المكونات السائلة والجافة مع بعضها، ونقوم بعنلية العجن وتستمر بالعجن حتى الحصول علي عجينة طرية متماسكة.

تغطى العجينة بقطعة من القماش النظيف وتترك جانبا لتختمر لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.

بعد ذلك توضع في صينية الخبز وتفرد ونضع عليها مكونات البيتزا من جبن وخضار وكافة المكونات حسب الرغبة، وتوضع في فرن سبق تسخينه من قبل على درجة متوسطة وتترك لتخبز وتأخذ اللون الذهبي وتقدم بجانب مشروب بارد بالهنا.

طريقة التحضير