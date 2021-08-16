صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية للعناية بفروة الرأس والحصول على اللون الجذاب للشعر

صبغ الشعر باللون النحاسي مكونات طبيعية، تلك المكونات التي يفضلها الكثير من السيدات خوفًا من ضرر المواد الكيميائية وأثرها على الشعر وفروة الرأس أيضًا، فهي تعطي نتائج متميزة في تلوين الشعر باللون المراد وكذلك تنعيم الشعر وفرده والعناية بفروة الرأس، فهي مواد طبيعية من شأنها علاج الخلل الموجود والتخلص منه والاحتفاظ بشعر خالي من أي عيوب أو مشكلات، وسوف نوضح لكم أبرز الطرق الطبيعية لصبغ الشعر.

يعد اللون النحاسي لصبغ الشعر من أبرز وأشهر ألوان الصبغات المتعددة خلال هذا الصيف، والتي يفضلها الكثير من النساء بل والرجال أيضًا لإطلالة أنيقة ذات مظهر جذاب ولامع في فصل الصيف.

هذا ولدى العديد من النساء شغف لا مثيل له في تغيير لون الشعر من فترة لأخرى بما لا يضر شعرها من أجل مواكبة الموضة بأحدث صيحاتها المتداولة باستمرار، لذا تقبل النساء باستمرار على استخدام المكونات الطبيعية كبديل صحي وآمن للشعر والبشرة وكل ما يخص رونقها ومظهرها أيضًا.

يمكنك صبغ شعرك باللون النحاسي بالمنزل بكل سهولة وبدون أي ضرر قد يلحق بالشعر أو فروة الرأس، خاصة وأن أغلب المنتجات التي يتم شرائها لصبغ الشعر تلحق به الكثير من الضرر، ولكن هذه الطريقة يتم استخدامها فقط بالقليل من المكونات الطبيعية وإليكم تلك المكونات:

كوب صغير من الحناء.

خمسة ملاعق كركم صغيرة.

علبة سفن أب صغيرة الحجم.

ماء مغلي لضبط الحنة أثناء العجن.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

وعن طريقة خلط تلك المكونات لتجهيز الحناء يمكنك اتباع الخطوات التالية: