الوصفة الجبارة كفته الحاتي الاصلية بدون ما تكش ولا تفك منك مثل أشهر المطاعم

الوصفة الجبارة كفته الحاتي الاصلية المشويات بصفة عامة تعتبر من الأطعمة التي تفضل تناولها من وقت لآخر، وفي الكثير من الأحيان نضطر للخروج من المنزل بهدف القيام بتناولها من الخارج، ومن أهمها الكفتة التي تعد من أهم الأطباق اللذيذة ولها طعم خاص، ويقبل عليها الجميع، ويرغبون بصفة مستمرة على تناولها سواء كوجبة الغداء الأساسية أو على العشاء، ولأنها تتميز بأنها من أهم الأطباق الخفيفة جداً وخالية تماماً من أي زيوت، وفي العادة تريد كافة الأمهات أن تقوم بتقديمها بشكل مستمر لأفراد العائلة، كما انها تعتبر من بين الأكلات التي تنتشر بشكل كبير على العزائم في العديد من المناسبات، لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة الحاتي بالمنزل. الوصفة الجبارة كفته الحاتي الاصلية الوصفة الجبارة كفته الحاتي الاصلية هيا بنا لنتعرف معاً على المكونات الأساسية وسر نجاح تماسك والكفتة والحصول على طعم رائع: المكونات: نصف كيلو من اللحم المفروم.

كمية من الدهن أو الزيت أو السمن.

بصلة واحدة مفرومة.

حبتان من الطماطم المقطعة لشرائح.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق من البقسماط.

ملح.

فلفل أسود.

كزبرة ناشفة.

كمون.

زعتر.

بهارات كفتة. طريقة التحضير: حتى تتمكني من صنع الكفتة الشهية نقوم بإحضار إناء متوسط ونضع به اللحم المفروم.

من ثم نقوم بإضافة البقسماط معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس والحصول على القوام المرغوب به.

من ثم في إناء أخر صغير نقوم بخلط كافة التوابل والبهارات السابق ذكرها وتضاف على اللحم وتقلب بشكل جيد حتى تلاحظين تجانس المكونات معاً.

يغطى الإناء بورق النايلون ونحتفظ به في الثلاجة حتى تتماسك.

من ثم نقوم بإحضار قدر ويوضع على النار ونضع به الدهن أو الزيت أو السمن كما تفضلين، ونضع عليه البصل المبشور وتقلب حتى أن تذبل ويتغير لونها.

من ثم نقوم بوضع اللحم المفروم عليها وتقلب حتى أن يتغير لونها، وبعد ذلك نقوم برفع القدر من على النار وتترك جانباً حتى تهدأ.

نقوم بتشكيل أصابع الكفتة وترص بصينية التقديم ونضع بها قطعة من الفحم حتى تكسب طعم ورائحة الشواء وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. الوسوم

الوصفة الجبارة كفته الحاتي الاصلية المشويات بصفة عامة تعتبر من الأطعمة التي تفضل تناولها من وقت لآخر، وفي الكثير من الأحيان نضطر للخروج من المنزل بهدف القيام بتناولها من الخارج، ومن أهمها الكفتة التي تعد من أهم الأطباق اللذيذة ولها طعم خاص، ويقبل عليها الجميع، ويرغبون بصفة مستمرة على تناولها سواء كوجبة الغداء الأساسية أو على العشاء، ولأنها تتميز بأنها من أهم الأطباق الخفيفة جداً وخالية تماماً من أي زيوت، وفي العادة تريد كافة الأمهات أن تقوم بتقديمها بشكل مستمر لأفراد العائلة، كما انها تعتبر من بين الأكلات التي تنتشر بشكل كبير على العزائم في العديد من المناسبات، لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة الحاتي بالمنزل. الوصفة الجبارة كفته الحاتي الاصلية الوصفة الجبارة كفته الحاتي الاصلية هيا بنا لنتعرف معاً على المكونات الأساسية وسر نجاح تماسك والكفتة والحصول على طعم رائع: المكونات: نصف كيلو من اللحم المفروم.

كمية من الدهن أو الزيت أو السمن.

بصلة واحدة مفرومة.

حبتان من الطماطم المقطعة لشرائح.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق من البقسماط.

ملح.

فلفل أسود.

كزبرة ناشفة.

كمون.

زعتر.

بهارات كفتة. طريقة التحضير: حتى تتمكني من صنع الكفتة الشهية نقوم بإحضار إناء متوسط ونضع به اللحم المفروم.

من ثم نقوم بإضافة البقسماط معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس والحصول على القوام المرغوب به.

من ثم في إناء أخر صغير نقوم بخلط كافة التوابل والبهارات السابق ذكرها وتضاف على اللحم وتقلب بشكل جيد حتى تلاحظين تجانس المكونات معاً.

يغطى الإناء بورق النايلون ونحتفظ به في الثلاجة حتى تتماسك.

من ثم نقوم بإحضار قدر ويوضع على النار ونضع به الدهن أو الزيت أو السمن كما تفضلين، ونضع عليه البصل المبشور وتقلب حتى أن تذبل ويتغير لونها.

من ثم نقوم بوضع اللحم المفروم عليها وتقلب حتى أن يتغير لونها، وبعد ذلك نقوم برفع القدر من على النار وتترك جانباً حتى تهدأ.

نقوم بتشكيل أصابع الكفتة وترص بصينية التقديم ونضع بها قطعة من الفحم حتى تكسب طعم ورائحة الشواء وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

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