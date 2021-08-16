طريقة عمل الشوفان بخطوات وإضافات مختلفة ومميزة بطعم المطاعم الكبري

طريقة عمل الشوفان في الآونة الأخيرة انتشرت تناوله بشكل كبير وخصوصاً كوجبه فطور لذيذه يضاف إليها الحليب مع بعض الفواكه المفضلة يعد من أخف الأكلات ويعتبر أحدي البدائل الصحية عند تناوله كخبز ويعد من الحبوب الكاملة المفيدة والمغذية ويقدم بأكثر من طريقة سواء كان مخبوز أو بسكوت الشوفان، حلويات أو مقبلات. وله أسماء عديدة أخري منها خرطال أو قرطمان، خرطل، كان يستخدم قديما في معظم البلاد العربية كبديل للقمح لأعداد الخبز. الشوفان يتمتع بفوائد عديدة منها يحتوي على نسبة عالية من الألياف، غني بالفسفور، الفيتامينات ب1، ب5، ب 3، ب 2، والمعادن، يعمل على خفض نسبه الكوليسترول في الدم، يخفض من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الأوعية، يحافظ على نسبة السكر في الدم، يعمل على خسارة جزء كبير من الدهون المتراكمة، وله أنواع كثيرة منها الشوفان الإيرلندي، الشوفان السميكة الخشنة، حبوب الشوفان الفورية، حبوب الشوفان سريعة التحضير، الشوفان المدور. طريقة عمل خبز الشوفان طريقة عمل خبز الشوفان المكونات كوب كبير شوفان.

كوب وربع مياه فاترة.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير نطحن الشوفان في المطحنة حتى يصبح ناعماً.

نضع في الخلاط ونضيف كوب وربع من الماء.

نضيف رشة الملح والبيكنج بودر.

نخفقهم في الخلاط لمدة دقيقتان حتي يصبح الخليط سائل.

نضع طاسه غير لاصقه على النار، نمسحها بنقطة من الزيت.

نضع كميه مناسبه من الخليط ونوزعه على الطاسه.

نتركه حتى ينضج وينتفخ ونقلبه على الوجه الاخر حتى يصبح لونه ذهبي.

نكرر العمليه في باقي الخليط السائل وتركهم حتى يبرد جميع الأرغفة.

من الممكن نقطعهم بالحجم المناسب ونضعهم في أكياس مطبخ ثم نضعهم في البرد أو الفريزر. طريقة عمل الشوفان بالمكسرات والفاكهة طريقة عمل الشوفان بالمكسرات والفاكهة المكونات كوبان شوفان .

كوب ونص حليب.

سكر حسب الرغبة. مكونات المكسرات حسب رغبتك زبيب.

عين جمل.

جوز هند.

زبيب. الفواكه حسب الموسم فراولة مقطعه شرائح.

موز مقطع شرائح. طريقة التحضير نضع الحليب والسكر وفي وعاء عميق ونقلبه على البارد حتى يذوب السكر، ترفعه على النار، حتى يدفئ قليلاً.

نحضر طبق عميق نضع الشوفان، نصب الحليب، يزين بالمكسرات والفواكه. الوسوم

طريقة عمل الشوفان في الآونة الأخيرة انتشرت تناوله بشكل كبير وخصوصاً كوجبه فطور لذيذه يضاف إليها الحليب مع بعض الفواكه المفضلة يعد من أخف الأكلات ويعتبر أحدي البدائل الصحية عند تناوله كخبز ويعد من الحبوب الكاملة المفيدة والمغذية ويقدم بأكثر من طريقة سواء كان مخبوز أو بسكوت الشوفان، حلويات أو مقبلات. وله أسماء عديدة أخري منها خرطال أو قرطمان، خرطل، كان يستخدم قديما في معظم البلاد العربية كبديل للقمح لأعداد الخبز. الشوفان يتمتع بفوائد عديدة منها يحتوي على نسبة عالية من الألياف، غني بالفسفور، الفيتامينات ب1، ب5، ب 3، ب 2، والمعادن، يعمل على خفض نسبه الكوليسترول في الدم، يخفض من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الأوعية، يحافظ على نسبة السكر في الدم، يعمل على خسارة جزء كبير من الدهون المتراكمة، وله أنواع كثيرة منها الشوفان الإيرلندي، الشوفان السميكة الخشنة، حبوب الشوفان الفورية، حبوب الشوفان سريعة التحضير، الشوفان المدور. طريقة عمل خبز الشوفان طريقة عمل خبز الشوفان المكونات كوب كبير شوفان.

كوب وربع مياه فاترة.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير نطحن الشوفان في المطحنة حتى يصبح ناعماً.

نضع في الخلاط ونضيف كوب وربع من الماء.

نضيف رشة الملح والبيكنج بودر.

نخفقهم في الخلاط لمدة دقيقتان حتي يصبح الخليط سائل.

نضع طاسه غير لاصقه على النار، نمسحها بنقطة من الزيت.

نضع كميه مناسبه من الخليط ونوزعه على الطاسه.

نتركه حتى ينضج وينتفخ ونقلبه على الوجه الاخر حتى يصبح لونه ذهبي.

نكرر العمليه في باقي الخليط السائل وتركهم حتى يبرد جميع الأرغفة.

من الممكن نقطعهم بالحجم المناسب ونضعهم في أكياس مطبخ ثم نضعهم في البرد أو الفريزر. طريقة عمل الشوفان بالمكسرات والفاكهة طريقة عمل الشوفان بالمكسرات والفاكهة المكونات كوبان شوفان .

كوب ونص حليب.

سكر حسب الرغبة. مكونات المكسرات حسب رغبتك زبيب.

عين جمل.

جوز هند.

زبيب. الفواكه حسب الموسم فراولة مقطعه شرائح.

موز مقطع شرائح. طريقة التحضير نضع الحليب والسكر وفي وعاء عميق ونقلبه على البارد حتى يذوب السكر، ترفعه على النار، حتى يدفئ قليلاً.

نحضر طبق عميق نضع الشوفان، نصب الحليب، يزين بالمكسرات والفواكه.

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