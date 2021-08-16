الطريقة الصحيحة لغسل الدواجن واللحوم والأسماك، اليكي سيدتي طريقه غسل الدواجن بطريقه صحيحه وذلك حتي تحصلين علي دجاج مطهو ذات طعم ورائحه مميزه غير زنخه، كما انك سوف تتعرفين معنا علي الطريقة الصحيحة لغسل اللحوم والأسماك، تابعونا عبر المقال التالي لمعرفه طرق التخزين . الطريقة الصحيحة لغسل الدواجن واللحوم والأسماك: الطريقة الصحيحة لغسل الدواجن واللحوم والأسماك: أولا الدواجن : لابد من غسل الدواجن جيد قبل التجميد

قومي بتفريغ الدواجن من الكيس مباشره إلي إناء موضوع في حوض المطبخ ثم ضعي فيه الملح والخل والماء واتركيها لمده ربع ساعه .

ثم قومي بفرك الدجاج بالملح والدقيق وذلك لإزالة الزفاره ثم قومي بغسل الدجاج وضعي عليه عصير الليمون ثم بعد ذلك اغسليه جيدا .

ممنوع نقع الدجاج لعده ساعات أو عده أيام ولتطيب انسجه الدجاجة يمكنك نقعها في التتبيله المضاف إليها الخل وعصير الليمون، ويمكنك تركها في الثلاجة بهذه الطريقة لمده ثلاث أيام .

بعد غسل الدجاج يتم تصفيته ثم وضعه أكياس ثقيله مع محاوله إخراج الهواء منها منعا لحوق التجميد . ثانيا اللحوم : اللحوم لا يتم غسلها قبل التجميد علي عكس الدجاج الذي يتم عسله قبل التجميد .

انتبهي سيدتي فغسل اللحوم قبل التجميد يفقدها الوسط الذي تكون أثناء عمليه ألتيبس الرملي وهذا الوسط هام جدا لحفظ اللحوم وتطيب أنسجتها واعطائها طعم ألذ .

يتم تجميد اللحوم في أكياس ثقيله مع محاوله إخراج الهواء منها لمنع حروق التجميد .

بعد فك اللحوم من التجميد يمكنك غسلها بالماء سريعا ووضعها في مصفاه ويمكنك أيضا إن تقومي بتتبيل اللحوم ووضعها في الثلاجة دون تجميد لمده ثلاث أيام فتكتسب طعم مميز وتطيب أنسجتها . ثالثا الأسماك : قبل تجميد الأسماك من الضروري جدا أن يتم فتحها وتنظيفها و التخلص من أحشاءها، حيث أن أحشاء السمك تساعد علي سرعه فسادها .

قومي بغسل السمك جيد والتخلص تماما من الأحشاء ويكفي الغسل بالماء فقط .

بعد ذلك يتم تصفيه السمك من أي مياه زائده فيه .

يتم حفظ الأسماك في أكياس ثقيله مع اخراج الهواء قدر المستطاع منعا لحروق التجميد .

بعد فك التجميد يمكنك شطفه بالماء والخل والدقيق وتتبيله بالتتبيل المعتاد وطهي السمك . الوسوم

الطريقة الصحيحة لغسل الدواجن واللحوم والأسماك، اليكي سيدتي طريقه غسل الدواجن بطريقه صحيحه وذلك حتي تحصلين علي دجاج مطهو ذات طعم ورائحه مميزه غير زنخه، كما انك سوف تتعرفين معنا علي الطريقة الصحيحة لغسل اللحوم والأسماك، تابعونا عبر المقال التالي لمعرفه طرق التخزين . الطريقة الصحيحة لغسل الدواجن واللحوم والأسماك: الطريقة الصحيحة لغسل الدواجن واللحوم والأسماك: أولا الدواجن : لابد من غسل الدواجن جيد قبل التجميد

قومي بتفريغ الدواجن من الكيس مباشره إلي إناء موضوع في حوض المطبخ ثم ضعي فيه الملح والخل والماء واتركيها لمده ربع ساعه .

ثم قومي بفرك الدجاج بالملح والدقيق وذلك لإزالة الزفاره ثم قومي بغسل الدجاج وضعي عليه عصير الليمون ثم بعد ذلك اغسليه جيدا .

ممنوع نقع الدجاج لعده ساعات أو عده أيام ولتطيب انسجه الدجاجة يمكنك نقعها في التتبيله المضاف إليها الخل وعصير الليمون، ويمكنك تركها في الثلاجة بهذه الطريقة لمده ثلاث أيام .

بعد غسل الدجاج يتم تصفيته ثم وضعه أكياس ثقيله مع محاوله إخراج الهواء منها منعا لحوق التجميد . ثانيا اللحوم : اللحوم لا يتم غسلها قبل التجميد علي عكس الدجاج الذي يتم عسله قبل التجميد .

انتبهي سيدتي فغسل اللحوم قبل التجميد يفقدها الوسط الذي تكون أثناء عمليه ألتيبس الرملي وهذا الوسط هام جدا لحفظ اللحوم وتطيب أنسجتها واعطائها طعم ألذ .

يتم تجميد اللحوم في أكياس ثقيله مع محاوله إخراج الهواء منها لمنع حروق التجميد .

بعد فك اللحوم من التجميد يمكنك غسلها بالماء سريعا ووضعها في مصفاه ويمكنك أيضا إن تقومي بتتبيل اللحوم ووضعها في الثلاجة دون تجميد لمده ثلاث أيام فتكتسب طعم مميز وتطيب أنسجتها . ثالثا الأسماك : قبل تجميد الأسماك من الضروري جدا أن يتم فتحها وتنظيفها و التخلص من أحشاءها، حيث أن أحشاء السمك تساعد علي سرعه فسادها .

قومي بغسل السمك جيد والتخلص تماما من الأحشاء ويكفي الغسل بالماء فقط .

بعد ذلك يتم تصفيه السمك من أي مياه زائده فيه .

يتم حفظ الأسماك في أكياس ثقيله مع اخراج الهواء قدر المستطاع منعا لحروق التجميد .

بعد فك التجميد يمكنك شطفه بالماء والخل والدقيق وتتبيله بالتتبيل المعتاد وطهي السمك .

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