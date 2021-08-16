طريقة عمل الكيكة الهشة وسر لونها الأبيض الناصع من جوا وذهبي من برا

طريقة عمل الكيكة الهشة اللذيذة في المنزل بسرعة وبخطوات بسيطة جداً لا تحتاج إلى مجهود، من أهم الوصفات الغذائية الغنية بالعناصر المهمة للجسم يمكن تناولها كوجبة فطور بجانب الشاي أو القهوة أو أو مع كوب حليب للأطفال وممتازة أيضاً كوجبة في المدارس، فهي تحتوي على الكالسيوم والبروتين تعطي طاقة كبيرة للجسم خاصة في الصباح، يتم تحضير الكيكة في عشر دقائق فقط لا تحتاجين إلى معدات لذلك بل بأبسط أدوات تتمكني من تجهيزها.

طريقة عمل الكيكة الهشة في دقائق

المكونات/ كوب ونصف دقيق – 4 بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة – كوب حليب طازج بدرجة حرارة الغرفة – كوب سكر أبيض – كوب زيت نباتي يفضل عباد شمس – 2 ملعقة كبيرة خل – رشة ملح – كيس بيكنج بودر – فانيلا – صينية مقاس 26 سم أو قوالب كب كيك هذه الكمية تكفي لعمل 24 قطعة من الكيك.

طريقة التحضير/

أولاً للحصول على كيكة هشة جداً لابد من نخل الدقيق ويضاف عليه رشة الملح والبيكنج بودر.

في الخلاط أو وعاء قومي بخلط السكر مع الحليب والزيت حتى يمتزج تماماً.

ثم ضيفي البيض تدرجياً مع الخلط بين البيضة والأخرى، ثم تضاف الفانيلا ثم ملعقتين الخل (ضروري).

استمري في الخلط حتى يصير الخليط ممتزج به فقاقيع كثيرة.

يضاف الدقيق تدريجياً مع التقليب بواسطة ملعقة يدوياً من أسفل إلى أعلى.

قد تحتاجين إلى مزيد من الدقيق في حالة إن كان القوام سائل، لابد أن يكون مثل الكريمة وبه هواء.

قومي بتسخين الفرن بعشر دقائق مسبقة.

ثم احضري الصينية وتدهن بالسمن كطبقة لمنع التصاق الكيك، ثم يصب الخليط ويدخل فرن متوسطة الحرارة لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

تختبر الكيكة بواسطة سكين إذا نضجت تخرج الصينية وتوضع في مكان جيد التهوية.

ما سبب لون الكيك الغامق

تسأل الكثير من النساء لماذا قلب الكيك غامق اللون وليس أبيض مثل الجاهز أو الجاتوه، وهنا يرجع السبب لعدة عوامل: يجب أن تختاري نوع الدقيق مخصص للكيك ثم ثاني شيء وهو هام جداً ربما لا تهتم به معظم السيدات وهو لون السكر المستخدم، فلابد ان يكون السكر أبيض ناصع لكي تحصلي على لون كيك فاتح من جوا وذهبي من برا، عامل آخر يجب الانتباه له هو بمجرد التأكد من نضج الكيك واختبارها تخرج من الفرن للحفاظ على شكلها ولونها الجميل…بالهنا دمتم سالمين.