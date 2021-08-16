طريقة معمول هند القحطاني هش في المنزل 2021

طريقة معمول هند القحطاني يتم البحث عنها من قبل العديد من السيدات الراغبات في صنع الحلويات في المنزل بطرق بسيطة وسهلة وغير مكلفة، فمن خلال طريقة معمول التمر يتم الحصول على أفضل أنواع الحلويات المميزة والمفيدة في نفس الوقت، وقد تم توفير معمول هند القحطاني تويتر يمكن التعرف على الخطوات صنع المعمول بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة معمول هند القحطاني.طريقة معمول هند القحطاني
يتم الحصول على طريقة معمول هند القحطاني في حالة توافر بعض المكونات الأساسية لتنفيذ الطريقة في المنزل وهي:مكونات طريقة معمول الكيري
- يتم تجهيز عدد 2 قطع من جبن الكيري.
- مقدار نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- كمية مناسبة من ملح الطعام.
- مقدار 3 ملاعق من السكر الأبيض.
- عدد 2 كوب دقيق.
- عدد 1 كوب من الحليب على أن يكون من الحليب المجفف.
- مقدار 200 جرام من الزبدة.
- مقدار كوبان ونصف الكوب من عجينة التمر.
- كمية مناسبة من المكسرات حسب الرغبة.
ويمكن تحضير المعمول من خلال الخطوات التالية:
- في الخلاط الكهربائي يتم وضع كل من الزبدة والسكر والبيكنج بودر وكذلك الحليب ويتم خلطهم معًا لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم بعد ذلك إضافة الدقيق إلى الخليط ويتم ضربهم جيدًا لحسن الحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
- يتم بعد ذلك تقطيع العجينة السابق تجهيزها إلى قطع متساوية ومن ثم نقوم بصنع كور من كل قطعة.
- يتم حشر الكور السابق صنعها بالمكسرات والتمر أو أحداها حسب الطلب.
- يتم وضع الكرات في الصينية المخصصة للطهو.
- نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن جيدًا على درجة حرارة مناسبة.
- بعد تسخين الفرن نقوم بوضع الصينية السابق رص المعمول بها وتترك في الفرن لحين تغير لون المعمول إلى اللون الذهبي الجميل.
- يتم بعد ذلك إخراج صينية المعمول من الفرن ويترك حتى يبرد خلال مدة تتراوح ما بين ربع الساعة إلى نصف الساعة.
- بعد أن يبرد المعمول نقوم بعد ذلك في وضعه في أطباق التقديم ونقوم برش وجه المعمول بالسكر المطحون قبل تقديمه.
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طريقة معمول هند القحطاني يتم البحث عنها من قبل العديد من السيدات الراغبات في صنع الحلويات في المنزل بطرق بسيطة وسهلة وغير مكلفة، فمن خلال طريقة معمول التمر يتم الحصول على أفضل أنواع الحلويات المميزة والمفيدة في نفس الوقت، وقد تم توفير معمول هند القحطاني تويتر يمكن التعرف على الخطوات صنع المعمول بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة معمول هند القحطاني.طريقة معمول هند القحطاني
يتم الحصول على طريقة معمول هند القحطاني في حالة توافر بعض المكونات الأساسية لتنفيذ الطريقة في المنزل وهي:مكونات طريقة معمول الكيري
- يتم تجهيز عدد 2 قطع من جبن الكيري.
- مقدار نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- كمية مناسبة من ملح الطعام.
- مقدار 3 ملاعق من السكر الأبيض.
- عدد 2 كوب دقيق.
- عدد 1 كوب من الحليب على أن يكون من الحليب المجفف.
- مقدار 200 جرام من الزبدة.
- مقدار كوبان ونصف الكوب من عجينة التمر.
- كمية مناسبة من المكسرات حسب الرغبة.
ويمكن تحضير المعمول من خلال الخطوات التالية:
- في الخلاط الكهربائي يتم وضع كل من الزبدة والسكر والبيكنج بودر وكذلك الحليب ويتم خلطهم معًا لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم بعد ذلك إضافة الدقيق إلى الخليط ويتم ضربهم جيدًا لحسن الحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
- يتم بعد ذلك تقطيع العجينة السابق تجهيزها إلى قطع متساوية ومن ثم نقوم بصنع كور من كل قطعة.
- يتم حشر الكور السابق صنعها بالمكسرات والتمر أو أحداها حسب الطلب.
- يتم وضع الكرات في الصينية المخصصة للطهو.
- نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن جيدًا على درجة حرارة مناسبة.
- بعد تسخين الفرن نقوم بوضع الصينية السابق رص المعمول بها وتترك في الفرن لحين تغير لون المعمول إلى اللون الذهبي الجميل.
- يتم بعد ذلك إخراج صينية المعمول من الفرن ويترك حتى يبرد خلال مدة تتراوح ما بين ربع الساعة إلى نصف الساعة.
- بعد أن يبرد المعمول نقوم بعد ذلك في وضعه في أطباق التقديم ونقوم برش وجه المعمول بالسكر المطحون قبل تقديمه.
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