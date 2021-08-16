طريقة معمول هند القحطاني هش في المنزل 2021

طريقة معمول هند القحطاني يتم البحث عنها من قبل العديد من السيدات الراغبات في صنع الحلويات في المنزل بطرق بسيطة وسهلة وغير مكلفة، فمن خلال طريقة معمول التمر يتم الحصول على أفضل أنواع الحلويات المميزة والمفيدة في نفس الوقت، وقد تم توفير معمول هند القحطاني تويتر يمكن التعرف على الخطوات صنع المعمول بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة معمول هند القحطاني.

طريقة معمول هند القحطاني

يتم الحصول على طريقة معمول هند القحطاني في حالة توافر بعض المكونات الأساسية لتنفيذ الطريقة في المنزل وهي:

يتم تجهيز عدد 2 قطع من جبن الكيري.

مقدار نصف ملعقة من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من ملح الطعام.

مقدار 3 ملاعق من السكر الأبيض.

عدد 2 كوب دقيق.

عدد 1 كوب من الحليب على أن يكون من الحليب المجفف.

مقدار 200 جرام من الزبدة.

مقدار كوبان ونصف الكوب من عجينة التمر.

كمية مناسبة من المكسرات حسب الرغبة.

مكونات طريقة معمول الكيريطريقة تحضير معمول التمر سهل

ويمكن تحضير المعمول من خلال الخطوات التالية: