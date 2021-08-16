طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت مثل الحلواني

طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت من أهم الوصفات التي يتم البحث عنها وذلك لما تتميز به البسبوسة من إقبال كبير من الكبار والصغار ولاحتوائها على فوائد غذائية متعددة، ولذا تبحث السيدات عن طريقة عمل البسبوسة الأصلية وكذلك طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني وذلك لجذب أفراد الأسرة إليها وأيضًا كيكة الرمل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت.

طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت

تتميز طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت بإمكانية تنفيذها في المنزل بمكونات بسيطة وكذلك التحكم في حجم وسمك عجينة السميد المستخدمة، ويتمكن عمل البسبوسة في البيت من خلال توافر المكونات التالية:

يتم تجهيز نصف كيلو من السميد وهو الدقيق المخصص للبسبوسة.

نصف كوب من السمن.

كمية مناسبة من جوز الهند وليكن ربع كوب صغير.

مقدار 1 كوب من الحليب.

مقدار عدد 3 كوب من السكر الأبيض.

عدد 2 ملعقة من عسل الجلوكوز.

عدد 2 كوب ونصف الكوب من الماء.

مقدار مناسب من الفانيليا.

كمية قليلة للغاية من معصور الليمون.

نبدأ بوضع السميد المخصص للبسبوسة في وعاء من البلاستيك ومن ثم يتم إضافة جوز الهند لها (يتم إضافته حسب الرغبة).

نقوم بعد ذلك بإحضار وعاء يوضع على نار هادئة ويتم إضافة السكر ونصف كوب من الماء إليها ونستمر في تقليبه لحين الحصول على قوام متماسك ومن ثم يتم إضافة السمن إليه ونقوم بضرب الخليط باستخدام المضرب الكهربائي.

نضيف الحليب السابق تجهيزه إلى الوعاء ونستمر في التقليب مرة أخري وبعدها يتم رفعه عن النار ويترك ليبرد.

بعد أن يبرد الخليط نقوم بوضعه في الوعاء البلاستيك مع السميد.

نحضر صينية الطهي في الفرن ونقوم بدهنها بالسمن ونضع الخليط بها مع ضرورة مساواة سطح الصينية جيدًا.

نقود بإدخال الصينية في الفرن السابق تسخينه جيدًا، وتترك لمدة نصف الساعة.

يتم تجهيز الشربات عن طريق وضع كمية السكر وكذلك الماء على نار متوسطة الحرارة ونضيف إليها الليمون والفانيليا والسمن ونقلبهم حتى نحصل على القوام المضبوط.

بعد خروج البسبوسة من الفرن نقوم بسكب الشربات السابق تجهيزه بعد أن يبرد عليها وتترك 5 دقائق وتقدم بارده.

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