طريقة تحضير بيتزا عش البلبل في المنزل

طريقة تحضير بيتزا عش البلبل من أكثر الطرق التي تبحث عنها السيدات وذلك للحصول على أفضل صوص بيتزا منزلية أو العجين وذلك لما تتميز به هذه البيتزا من إقبال كبير من الأفراد في كل أسرة، ويمكن تنفيذ طريقة عمل عش البلبل بعد معرفة مكونات بيتزا عش البلبل كما يمكن صنعها بمكونات مختلفة حيث أن هناك طريقة عمل عش البلبل بالجبنة حيث أن مكوناتها تتشابه مع طريقة بيتزا رانش ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير بيتزا عش البلبل.

طريقة تحضير بيتزا عش البلبل

لمعرفة طريقة تحضير بيتزا عش البلبل ينبغي على السيدة توفير بعض المكونات الأساسية للبيتزا وتتلخص هذه المكونات في:

مقدار 1 كوب من الحليب.

كمية مناسبة من الفلفل الأسود ولتكن نصف ملعقة صغيرة.

مقدار 1 كوب من الدقيق الأبيض.

عدد 1 ملعقة من الملح.

مقدار نصف كوب صغير من زيت الزيتون.

عدد 1 مكعب زبدة.

عدد 1 ملعقة من خميرة فورية على أن يكون حجم الملعقة كبير.

عدد 1 ملعقة من معجون الفلفل الحار حسب الرغبة.

مقدار 1 كيلو من اللحم المفروم.

عدد 1 ملعقة من السكر الأبيض.

ما مقداره نصف ملعقة من دبس الرمان.

نقوم بتوفير وعاء زجاجي كبير يتم إضافة السكر والخميرة ويتم تقليبهم جيدًا وتترك لمدة 10 دقائق حتى تتجانس المكونات.

يتم وضع الدقيق في وعاء آخر ونقوم بإضافة الحليب إليه ومن ثم نقوم بإضافة السكر والخميرة السابق تجهيزهم ومن ثم يتم إضافة الملح إلى الخليط وإعادة التقليب جيدًا.

نقوم بعد ذلك بتغطية العجينة وتركها في مكان دافئ لمدة نصف الساعة إلى ساعة ألا ربع لكي ترتاح وتختمر.

في وعاء آخر يتم تجهيز مكونات حشو البيتزا من اللحم المفروم وكذلك الملح والفلفل الأسود وكذلك الفلفل الحار ويتم خلط جميع المكونات جيدًا.

يتم وضع العجينة بعد تخمرها في الصينية المخصصة للطهي ويجب أن يتم فرد العجينة أولًا ومن ثم يتم دهان الصينية بالزيت قبل وضع العجينة بها.

نقوم بعد ذلك بوضع الخلطة السابق تجهيزها أعلى العجينة ويتم دخولها الفرن لمدة نصف الساعة لحين نضجها، ويجب أن تكون الفرن ساخنة على درجة حرارة 180 مئوية.

مكونات بيتزا عش البلبلخطوات تجهيز عجينة عش البلبل