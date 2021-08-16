طريقة عمل الخبز العربي المنفوخ بمكونات منزلية

طريقة عمل الخبز العربي من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل السيدات حول الوطن العربي وذلك رغبة منهم في توفير الخبز العربي داخل المنزل دون الحاجة إلى شرائه ودفع تكاليف إضافية، ويتم ذلك من خلال معرفة طريقة عمل الخبز العربي المنفوخ والذي يشبه خبز التميس وتتميز طريقة عمل الخبر في البيت بإمكانية صنع كميات كبيرة بتكاليف منخفضة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الخبز العربي.

طريقة عمل الخبز العربي

تتميز طريقة عمل الخبز العربي بالسهولة وإمكانية تنفيذها في المنزل من خلال خطوات بسيطة للغاية وبمكونات أساسية وهي:

تقوم السيدات بتوفير عدد 2 كوب من الدقيق على أن يتم نخله جيدًا للتخلص من الردة الموجودة به.

توفير عدد 1 ملعقة من الخميرة الفورية ويجب أن تكون الملعقة من الحجم الكبير.

نصف ملعقة من الملح الأبيض.

عدد 1 ملعقة من السكر الأبيض على أن تكون كبيرة الحجم.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

في وعاء كبير مخصص للعجن نقوم بإضافة الدقيق ومن ثم يتم إضافة الخميرة الفورية وكذلك السكر والملح السابق تجهيزهم.

يتم تقليب المكونات السابق وضعها في الوعاء وبعد ذلك يتم إضافة الماء ويتم تقليب المكونات جيدًا لحين الحصول على عجينة متماسكة القوام.

يتم ترك وعاء العجينة في مكان دافئ ونقوم بتغطيتها وتترك لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعة ونصف لحين اختمار العجينة.

بعد مرور الساعة ونصف يتم كشف الغطاء عن العجينة وتقسيمها إلى قطع متساوية وتترك مرة أخري ترتاح لمدة قد تصل إلى ربع الساعة.

نقوم بعد ذلك باستخدام كل قطعة تم تقطيعها على حدى ويتم فردها جيدًا لحين الحصول على عجينة رقيقة السماكة ونقوم بعد ذلك بتركها لمدة عشر دقائق قبل البدء في تسويتها في الفرن.

بعد مرور العشر دقائق يتم وضع كل قطعة تم فردها في صينية الطهي وقبل وضعها يجب دهان الصينية بالزيت.

يتم وضع الصينية في الفرن على أن تكون درجة حرارة الفرن 180 درجة مئوية ويترك لحين انتفاخ الخبر.

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