دراسة: ماهي علاقة الطماطم بسرطان المعدة

الطماطم أحد أشهر أنواع الأطعمة التي يكثر استخدامها على مستوى العالم في إعداد الوصفات المختلفة، والأهم أنها ضمن الخضروات الصحية التي ينصح المختصون دومًا بإدخالها إلى الأنظمة الغذائية نظرًا لفوائدها المتعددة، التي أكدتها الدراسات والبحوث الطبية، آخرها دراسة أكدت أن الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة، إليكم التفاصيل.

علاقة الطماطم بسرطان المعدة:

وجدت دراسة حديثة نشرها موقع " thehealthsite " ونقلها بالعربية موقع "اليوم السابع" أن مستخلصات الطماطم قد تم اكتشافها لقمع التطور والاستنساخ الخبيث لخلايا سرطان المعدة في بحث حديث مما يمهد الطريق لعلاجات جديدة لهذا المرض المميت، وفحصت الدراسة مستخلصات الطماطم الكاملة لقدرتها على مكافحة خطوط خلايا سرطان المعدة.

وعن ذلك أفادت الباحثة في مركز أبحاث الأورام في إيطاليا دانييلا بارون، أنه بعد تحليل مستخلصات الطماطم لقدرتها على معالجة خطوط خلايا سرطان المعدة ، وجد الباحثون أن مقتطفات من أصناف معينه من الطماطم كانت قادرة على تثبيط نمو واستنساخ الخلايا الخبيثة للسرطان.

ووفقًا للنتائج، أوقف العلاج الذي أعاق قدرة الخلايا السرطانية على الإنتقال وإصابة خلايا جديدة وتسبب في النهاية موت الخلايا السرطانية.

سرطان المعدة:

مرض خبيث يصيب أجزاء المعدة، وله أسباب مختلفة منها الوراثة و النظام الغائي السيء وكذلك استهلاك الكحول و التدخين، وهو مرض مميت في معظم حالاته بسبب صعوبة علاجه، ومن أعراضه:

تظهر أعراض سرطان المعدة في المراحل المتقدمة الإصابة به، وهي:

ألم في منطقة البطن.

اضطرابات في الجهاز الهضمي والإخراج.

تعب وإرهاق عام.

انعدام الشهية، وفقدان الوزن.

الإصابة بفقر الدم.

تغير لون البول و البراز.

وجود دم في القيء.

حرقة في المعدة.

غثيان يرافقه قيء به دم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.