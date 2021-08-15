ماهي أضرار استئصال المرارة وكيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة، عن ذلك نتعرف في الآتي، حيث أن إزالة المرارة أحد أكثر العمليات الجراحية أمانًا، إلا أنها تبقى كأي عملية جراحية لها آثار جانبية، والمرارة ونتيجة لدورها في الجسم ووظيفتها فإن فقدانها يسبب مضاعفات، وهي مضاعفات غير خطيرة يمكن السيطرة عليها.

أضرار استئصال المرارة:

بعد إزالة المرارة من الشائع إصابة المريض بحالة صحية تسمى الإصابة بمتلازمة ما بعد استئصال المرارة، وهذه المتلازمة تسبب الأعراض التالية التي تزول خلال أشهر قليلة، وهي:

ألم البطن.

ارتفاع حرارة الجسم.

اضطرابات في الإخراج.

الإصابة باليرقان.

من المحتمل أن يصاب المريض بالتهاب الجرح بعد عملية إزالة المرارة نتيجة للعدوى، مما يتسبب بتورم مكان العملية وتكون قيح.

أكثر من نصف المرضى ممن خضعوا لإزالة المرارة يصابون باضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإسهال، لذلك من المهم اتباع نظام غذائي صحي لتفادي ذلك.

الإصابة بخثار الأوردة العميقة من الحالات الصحية الشائعة بعد العمليات الجراحية.

من الأمور النادرة في حدوثها الإصابة بتلف القناة الصفراوية الرئيسية أثناء عمليات استئصال المرارة.

من أضرار استئصال المرارة خاصة لدى مرضى القلب، الإصابة باضطرابات في عضلة القلب، لذلك من المهم المتابعة مع الطبيب المختص.

كيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة:

ذكر استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير الدكتور إبراهيم الورداني في موقعه الإلكتروني، أن عضم الدهون وعملية الهضم بشكل عام لا تتم على أكمل وجه بعد عملية استئصال المرارة، ولتحسين عملية الهضم وتفادي الاضطرابات الهضمية بع العميلة، نصح بإتباع الآتي:

تناول الأطعمة يجب أن يتم تدريجيًا وفق قوامها ونوعيتها وحتى كميتها، كالتالي:

البدء بالأطعمة المهروسة.

شرب السوائل مثل الشوربات والعصائر الطبيعية.

إدخال الأطعمة الغنية بالألياف تدريجيًا.

توزيع الوجبات على خمس وجبات صغيرة على فترات متابعة خلال اليوم.

التقليل من الدهون وتجنب الدهون غير الصحية.

مضغ الطعام جيدًا.

شرب الماء الكافي .

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.