طريقة عمل البفتيك لحمة أكلة لذيذة وسريعة وسهلة ورخيصة وغير مكلفة

طريقة عمل البفتيك لحمة ، من أسهل ما يكون فهو لا يحتاج إلي كثير من الوقت أو الجهد علاوة علي طعمها اللذيذ كما أن مكوناتها بسيطة جدا فيمكن إعداد هذه الأكلة في وقت قصير كما يوجد العديد من الأكلات اللذيذة والمميزة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت مثل كيكة الهوهوز اللذيذة وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك دجاج كنتاكي اللذيذ والمقرمش وفطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي علي طريقة عمل البفتيك لحمة. مكونات طريقة عمل البفتيك لحمة مكونات طريقة عمل البفتيك لحمة سنتعرف فيما يلي علي مكونات البفتيك وهي كالتالي: ثلاث شرائح لحمة رقيقة.

بيضة.

كوب دقيق.

نصف كوب ماء بصل.

كوب بقسماط مطحون.

بهارات حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل البفتيك لحمة وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بخلط شرائح اللحم الرقيقة مع ماء البصل، ثم نقوم بإضافة البهارات والملح والفلفل.

بعد ذلك نقوم بوضع شرائح البفتيك في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم في البقسماط.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الشرائح في الفريزر حتي تتجمد.

ثم نقوم بوضعها في الزيت حتي تتم تسويتها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تناول البفتيك مع صوص الكاتشب الحار أو المايونيز والمستردة. طريقة عمل المستردة المكونات المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي: كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل. طريقة التحضير أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل البفتيك لحمة ، من أسهل ما يكون فهو لا يحتاج إلي كثير من الوقت أو الجهد علاوة علي طعمها اللذيذ كما أن مكوناتها بسيطة جدا فيمكن إعداد هذه الأكلة في وقت قصير كما يوجد العديد من الأكلات اللذيذة والمميزة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت مثل كيكة الهوهوز اللذيذة وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك دجاج كنتاكي اللذيذ والمقرمش وفطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي علي طريقة عمل البفتيك لحمة. مكونات طريقة عمل البفتيك لحمة مكونات طريقة عمل البفتيك لحمة سنتعرف فيما يلي علي مكونات البفتيك وهي كالتالي: ثلاث شرائح لحمة رقيقة.

بيضة.

كوب دقيق.

نصف كوب ماء بصل.

كوب بقسماط مطحون.

بهارات حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل البفتيك لحمة وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بخلط شرائح اللحم الرقيقة مع ماء البصل، ثم نقوم بإضافة البهارات والملح والفلفل.

بعد ذلك نقوم بوضع شرائح البفتيك في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم في البقسماط.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الشرائح في الفريزر حتي تتجمد.

ثم نقوم بوضعها في الزيت حتي تتم تسويتها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تناول البفتيك مع صوص الكاتشب الحار أو المايونيز والمستردة. طريقة عمل المستردة المكونات المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي: كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل. طريقة التحضير أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير

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