أقوى بديل طبيعي للكيراتين والبروتين لتنعيم وفرد الشعر الخشن والنتيجة مذهلة !!، إليكي اليوم سيدتي وصفة رائعة جداً لترطيب الشعر الجاف والخشن، وصفة اليوم سوف نحتاج فيها إلى مكون رئيسي وهو صفار البيض فهو ملئ بالبروتين كما نعلم، وكما نعلم أيضاً أن أساس شعرنا من البروتين وإذا افتقر أو افتقد شعرنا البروتين فالنتيجة هي تجعد وجفاف وتقصف وتكسر الشعر، ماسك اليوم سوف يعيد الحياة إلى شعرك كما يعيد الصحة والحيوية له، كما يحتوي صفار البيض على نسبة كبيرة من المرطبات الطبيعية والدهون التي تغذي فروة الرأس وترطب الشعر الجاف والتالف بفاعلية، وتستطيعين استعماله كلما أردتي فمفعوله رائع جداً ونتائجه تظهر من الاستعمال الأول.

أقوى كيراتين طبيعي من المنزل

إلى جانب صفار بيضة واحدة سوف تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر فهو يعتبر مرطب عالي جدا للشعر، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من المايونيز الذي يعمل على تقوية الشعر ويمنع تكسر وتساقط الشعر، كذلك يرطب الشعر بشكل طبيعي ويعمل على فرده ونعومته، نحتاج أيضاً إلى ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي بدون نكهة ويمكنك إضافة أي نوع زيت يناسب شعرك. وإذا كان شعرك دهني استبدلي صفار البيض ببياض البيض وزيت الزيتون استبدليه بزيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء مناسب ويضاف إليه صفار البيضة، زيت الزيتون، المايونيز، الزبادي ثم يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لإنتاج قوام متجانس يسهل تطبيقه على الشعر. يتم تطبيق الوصفة على الشعر بإستخدام أطراف الأصابع حيث تضعون الوصفة من الجذور وحتى الأطراف ويتم التركيز على الخصلة لكي تعالج الوصفة الشعر من العمق، بمعنى أوضح يتم وضع الماسك على خصلات الشعر خصلة خصلة ويتم سحبها من أعلى إلى أسفل حتى تغطين كامل شعرك بهذه الوصفة.

بعد ذلك يتم لف الشعر ويغطى بقبعة بلاستيكية ثم من الأفضل وضع منشفة مبللة بماء ساخن، ثم يترك الشعر لمدة من نصف ساعة إلى ساعة. لا يتم غسل الشعر بالماء الساخن حتى لا يتم لزق الوصفة على شعرك، حيث بعد انقضاء المدة يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب والماء البارد وسوف تلاحظين النتيجة الممتازة الفورية بعد استعمال الوصفة. وبعد إستخدام الوصفة إذا كانت رائحة البيض بارزة على الشعر يمكنك إستخدام الخل أو الليمون أو منقوع البقدونس وهو الأفضل للتخلص من الرائحة.