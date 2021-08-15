طريقة عمل المن والسلوى أو طريقة عمل من السما العراقي الاصلي سهلة

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طريقة عمل المن والسلوى ، التي يتساءل عنها الكثيرون، ممن لا يعرفونها من الدول غير العراق، ويطرحون تساؤلهم دائمًا “ماهي اكلة المن وَالسَّلْوَى”؟ ونجيبهم بأن المن والسلوى العراقي الاصلي، هي عبارة عن حلوى عراقية أصلية، معروفة في العراق فهو أصلها ومنشأها، حيث يستخرج المن من شجرة البلوط، حيث تنمو مادة المن التي تستخدم في صناعة حلوى المن. ويتم غربلة مادة المن بعد استخلاصها من شجرة البلوط، وعقب تصفيتها تدخل في صناعة، أشهى حلى عراقي أصلي، وهي حلوى معروفة بشدة في مدينة السليمانية تحديدًا، ويمكن في طريقة عمل من السما العراقي الاصلي، أن تحشينها بالمكسرات التي ترغبين فيها، واستمتعي بمذاق حلويات عراقية لذيذة أصلية، وجربي شيئًا جديدًا.المن والسلوى العراقي الاصلي
الطعام العراقي بوجه عام، يتميز بمذاقه الطيب واختلافه في التحضير، عن أية أطعمة أو مطابخ شرقية أخرى، سواء في الحلويات أو الوجبات الرئيسة على المائدة، وتتعد طرق طهي الطعام العراقي، لكل وجبة واحدة فنجد لها الكثير من الطرق، ومن أشهر الأطعمة في العراق؛ طريقة عمل الجرك العراقي، وطريقة عمل التبسي العراقي، وطريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وغيرها من الأطعمة الشهية. ويمكن عمل المن والسلوى العراقي الاصلي، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل المن والسلوى بدون بيض، أو طريقة عمل المن والسلوى بالمارشميلو.مكونات المن والسلوى
- كوبان من الطحين.
- كوب ماء واحد.
- ثلاث أكواب سكر.
- ملعقتان كبيرتان عسل أبيض.
- ½ كوب قِطر غليظ القوام.
- بياض أربع حبات بيض.
- نصف كوب فستق حلبي.
- ½ كوب لوز محمص.
- ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- هيل أو حبهان بمقدار ملعقة صغيرة.
- ضعي قدر على نار هادئة، وبها الماء والسكر وقلبيهم جيدًا حتى يبدأ الخليط في الغليان.
- بعد ذلك ضعي عليهم القطر والعسل، وقلبيهم ثم اتركيهم على النار حتى يبدأ المزيج في التماسك.
- وأثناء غليان الخليط، اخفقي بياض البيض في وعاء، حتى يتحول إلى القوام الكريمي.
- ثم ضعي على البيض، خليط السكر بطريقة تدريجية، واستمري في الخفق.
- بعد ذلك ضعي على البيض، جوزة الطيب والهيل، مع الخفق المستمر دون توقف.
- ثم أضيفي اللوز والفستق، وقلبي المزيج بملعقة خشبية بهدوء.
- بعدها أخضري صينية وانثري بها قليل من الدقيق، ثم اسكبي الخليط فيها، وشكليه على هيئة دوائر حسب رغبتك في الحجم.
- ثم أدخليه إلى الثلاجة، وقدميه إلى الأسرة باردًا.
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طريقة عمل المن والسلوى ، التي يتساءل عنها الكثيرون، ممن لا يعرفونها من الدول غير العراق، ويطرحون تساؤلهم دائمًا “ماهي اكلة المن وَالسَّلْوَى”؟ ونجيبهم بأن المن والسلوى العراقي الاصلي، هي عبارة عن حلوى عراقية أصلية، معروفة في العراق فهو أصلها ومنشأها، حيث يستخرج المن من شجرة البلوط، حيث تنمو مادة المن التي تستخدم في صناعة حلوى المن. ويتم غربلة مادة المن بعد استخلاصها من شجرة البلوط، وعقب تصفيتها تدخل في صناعة، أشهى حلى عراقي أصلي، وهي حلوى معروفة بشدة في مدينة السليمانية تحديدًا، ويمكن في طريقة عمل من السما العراقي الاصلي، أن تحشينها بالمكسرات التي ترغبين فيها، واستمتعي بمذاق حلويات عراقية لذيذة أصلية، وجربي شيئًا جديدًا.المن والسلوى العراقي الاصلي
الطعام العراقي بوجه عام، يتميز بمذاقه الطيب واختلافه في التحضير، عن أية أطعمة أو مطابخ شرقية أخرى، سواء في الحلويات أو الوجبات الرئيسة على المائدة، وتتعد طرق طهي الطعام العراقي، لكل وجبة واحدة فنجد لها الكثير من الطرق، ومن أشهر الأطعمة في العراق؛ طريقة عمل الجرك العراقي، وطريقة عمل التبسي العراقي، وطريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وغيرها من الأطعمة الشهية. ويمكن عمل المن والسلوى العراقي الاصلي، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل المن والسلوى بدون بيض، أو طريقة عمل المن والسلوى بالمارشميلو.مكونات المن والسلوى
- كوبان من الطحين.
- كوب ماء واحد.
- ثلاث أكواب سكر.
- ملعقتان كبيرتان عسل أبيض.
- ½ كوب قِطر غليظ القوام.
- بياض أربع حبات بيض.
- نصف كوب فستق حلبي.
- ½ كوب لوز محمص.
- ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- هيل أو حبهان بمقدار ملعقة صغيرة.
- ضعي قدر على نار هادئة، وبها الماء والسكر وقلبيهم جيدًا حتى يبدأ الخليط في الغليان.
- بعد ذلك ضعي عليهم القطر والعسل، وقلبيهم ثم اتركيهم على النار حتى يبدأ المزيج في التماسك.
- وأثناء غليان الخليط، اخفقي بياض البيض في وعاء، حتى يتحول إلى القوام الكريمي.
- ثم ضعي على البيض، خليط السكر بطريقة تدريجية، واستمري في الخفق.
- بعد ذلك ضعي على البيض، جوزة الطيب والهيل، مع الخفق المستمر دون توقف.
- ثم أضيفي اللوز والفستق، وقلبي المزيج بملعقة خشبية بهدوء.
- بعدها أخضري صينية وانثري بها قليل من الدقيق، ثم اسكبي الخليط فيها، وشكليه على هيئة دوائر حسب رغبتك في الحجم.
- ثم أدخليه إلى الثلاجة، وقدميه إلى الأسرة باردًا.
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