طريقة عمل المن والسلوى أو طريقة عمل من السما العراقي الاصلي سهلة

طريقة عمل المن والسلوى ، التي يتساءل عنها الكثيرون، ممن لا يعرفونها من الدول غير العراق، ويطرحون تساؤلهم دائمًا “ماهي اكلة المن وَالسَّلْوَى”؟ ونجيبهم بأن المن والسلوى العراقي الاصلي، هي عبارة عن حلوى عراقية أصلية، معروفة في العراق فهو أصلها ومنشأها، حيث يستخرج المن من شجرة البلوط، حيث تنمو مادة المن التي تستخدم في صناعة حلوى المن. ويتم غربلة مادة المن بعد استخلاصها من شجرة البلوط، وعقب تصفيتها تدخل في صناعة، أشهى حلى عراقي أصلي، وهي حلوى معروفة بشدة في مدينة السليمانية تحديدًا، ويمكن في طريقة عمل من السما العراقي الاصلي، أن تحشينها بالمكسرات التي ترغبين فيها، واستمتعي بمذاق حلويات عراقية لذيذة أصلية، وجربي شيئًا جديدًا.

الطعام العراقي بوجه عام، يتميز بمذاقه الطيب واختلافه في التحضير، عن أية أطعمة أو مطابخ شرقية أخرى، سواء في الحلويات أو الوجبات الرئيسة على المائدة، وتتعد طرق طهي الطعام العراقي، لكل وجبة واحدة فنجد لها الكثير من الطرق، ومن أشهر الأطعمة في العراق؛ طريقة عمل الجرك العراقي، وطريقة عمل التبسي العراقي، وطريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وغيرها من الأطعمة الشهية. ويمكن عمل المن والسلوى العراقي الاصلي، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل المن والسلوى بدون بيض، أو طريقة عمل المن والسلوى بالمارشميلو.

كوبان من الطحين.

كوب ماء واحد.

ثلاث أكواب سكر.

ملعقتان كبيرتان عسل أبيض.

½ كوب قِطر غليظ القوام.

بياض أربع حبات بيض.

نصف كوب فستق حلبي.

½ كوب لوز محمص.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

هيل أو حبهان بمقدار ملعقة صغيرة.