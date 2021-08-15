طريقة صبغ الحواجب بالقهوة في البيت وصفة سحرية دون الذهاب الي صالونات التجميل

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة، تعتبر الحواجب الخفيفة من الأمور التي تسعي الكثير من السيدات والفتيات في علاج هذه المشكلة لأنها تعطي مظهراً في الوجه وتبرز ملامح الوجه فتلجأ بعض السيدات إلي صالونات التجميل لعلاج هذه المشكلة ولكن تحصل على علاج مؤقت وليس دائم مثل الوصفات المنزلية وقد زاد محرك البحث عبر الانترنت من السيدات والفتيات علاج منزلي للحواجب الخفيفة وقد وصل البعض إلي حل مميز ومضمون ليس به أي أضرار على جلد البشرة وهي وصفة طبيعية تحتوي على مكونات نباتية وأعشاب طبيعية سوف نقدمها لكم في هذا المقال دون الحاجة إلي الذهاب إلي صالونات التجميل.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

يعتبر اختيار لون صبغة الحواجب من الأمور المهمة التي يجب الاهتمام بها يجب أن تكون متناسقة مع لون البشرة ولون الشعر حتى يصبح متناسق في الشكل ويجب اختيار لون الصبغة أفتح درجتين من الشعر حتى يعطي شكل طبيعي لشعر الحواجب، حيث أن مكونات صبغة الحواجب الطبيعة تساعد في تكثيف شعر الحواجب وتساعد في تهدئه التهابات هذه المنطقة وسوف نقدم في الفقرة التالية وصفة القهوة لصبغ الحواجب طبيعي.

وصفة القهوة لصبغ الحاجبين في البيت

تمكن تحضير هذه الوصفة في البيت للتسهيل عليكي دون الذهاب إلي صالونات التجميل ومكوناتها عبارة عن:

معلقتان كبار من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

وملعقة من مسحوق الكاكاو.

وايضاً ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة الاستخدام: