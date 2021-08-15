3 وصفات لألذ حلوى على البارد في فصل الصيف

الجسم يحتاج إلى نسبة من السكريات والسعرات الحرارية وخلال هذه الأيام نظرا لشدة حرارة الجو فان الجسم يفقد نسبة كبيرة من السكريات والمياة نتيجة العرق الكثير وارتفاع أشعة الشمس طوال النهار، فتلجأ معظم ريات البيوت إلى تعويض هذا العجز بتناول بعض الحلويات الباردة لأنها تمد الجسم بما فقده من قيم غذائية، بالإضافة إلى أنها تكسب الجسم الانتعاش الدائم، ومن موقعنا هذا نقدم لكم كيفية عمل حلويات باردة وسريعة. مكونات تجهيز حلويات باردة بالبسكويت: مكونات تجهيز حلويات باردة بالبسكويت: لكي نقوم بتجهيز حلويات باردة بالبسكويت سوف نحتاج إلى تجهيز طبقتين بالنسبة لمكونات الطبقة الأولى: نجهز عبوة كاكاو محلي.

إحضار نصف لتر من اللبن.

إحضار ملعقة كبيرة من النشا. أما بالنسبة لمكونات الطبقة الثانية: نحتاج إلي خمسة قطع بسكويت سادة.

نجهز كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من السكر، وأربعة قطع من الشوكولاته السادة.

نحتاج إلى ثمره من الموز، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة صغيرة من الكاكاو. كيفية تحضير حلويات باردة بالبسكويت: أما بالنسبة لمكونات الطبقة الثانية:كيفية تحضير حلويات باردة بالبسكويت: لكى نقوم بتجهيز حلوبات باردة بالبسكويي كل ما نفعله إتباع الآتي: أولا نجهز الطبقة الأولى عن طريق إحضار إناء ووضع جميع مكونات الطبقة الأولى فيه، ووضعها على نار متوسطة الحرارة وتقليبها لحين الحصول على قوام متماسك. ثم بعد ذلك نجهز أكواب زجاجية ونضع الخليط فيها، ونتركه يبرد ثم ندخله الثلاجة. ثم نقوم بتجهيز الطبقة الثانية وذلك من خلال تجهيز إناء، ونضع جميع مكونات الطبقة الثانية فيما عدا البسكويت السادة والموز. الآن نضع الإناء على نار متوسطة لحين تماسك صوص الشوكولاته. ثم نقوم برفع الإناء من على النار ونضع الموز والبسكويت بعد تفتيته ونقلبهم. نخرج الأكواب الزجاجية من الثلاجة ونضع فوقها الطبقة الثانيه، وندخلها الثلاجة ونتركها لمدد ثلاث ساعات. نخرج الأكواب من الثلاجة ونقوم بتحريك الأطراف باستخدام السكين. وفي النهاية نجهز أطباق التقديم ونقلبها فيها ومن الممكن تزيينها بالفستق الحلبي المطحون أو البندق المطحون أو أى مكسرات متوفرة لديكي، أو من الممكن تناولها باردة فور خروجها من الثلاجة دون أى إضافات نهائياً وتذوق طعمها اللذيذ والشهي والغني بالفوائد للجسم. الوسوم

الجسم يحتاج إلى نسبة من السكريات والسعرات الحرارية وخلال هذه الأيام نظرا لشدة حرارة الجو فان الجسم يفقد نسبة كبيرة من السكريات والمياة نتيجة العرق الكثير وارتفاع أشعة الشمس طوال النهار، فتلجأ معظم ريات البيوت إلى تعويض هذا العجز بتناول بعض الحلويات الباردة لأنها تمد الجسم بما فقده من قيم غذائية، بالإضافة إلى أنها تكسب الجسم الانتعاش الدائم، ومن موقعنا هذا نقدم لكم كيفية عمل حلويات باردة وسريعة. مكونات تجهيز حلويات باردة بالبسكويت: مكونات تجهيز حلويات باردة بالبسكويت: لكي نقوم بتجهيز حلويات باردة بالبسكويت سوف نحتاج إلى تجهيز طبقتين بالنسبة لمكونات الطبقة الأولى: نجهز عبوة كاكاو محلي.

إحضار نصف لتر من اللبن.

إحضار ملعقة كبيرة من النشا. أما بالنسبة لمكونات الطبقة الثانية: نحتاج إلي خمسة قطع بسكويت سادة.

نجهز كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من السكر، وأربعة قطع من الشوكولاته السادة.

نحتاج إلى ثمره من الموز، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة صغيرة من الكاكاو. كيفية تحضير حلويات باردة بالبسكويت: أما بالنسبة لمكونات الطبقة الثانية:كيفية تحضير حلويات باردة بالبسكويت: لكى نقوم بتجهيز حلوبات باردة بالبسكويي كل ما نفعله إتباع الآتي: أولا نجهز الطبقة الأولى عن طريق إحضار إناء ووضع جميع مكونات الطبقة الأولى فيه، ووضعها على نار متوسطة الحرارة وتقليبها لحين الحصول على قوام متماسك. ثم بعد ذلك نجهز أكواب زجاجية ونضع الخليط فيها، ونتركه يبرد ثم ندخله الثلاجة. ثم نقوم بتجهيز الطبقة الثانية وذلك من خلال تجهيز إناء، ونضع جميع مكونات الطبقة الثانية فيما عدا البسكويت السادة والموز. الآن نضع الإناء على نار متوسطة لحين تماسك صوص الشوكولاته. ثم نقوم برفع الإناء من على النار ونضع الموز والبسكويت بعد تفتيته ونقلبهم. نخرج الأكواب الزجاجية من الثلاجة ونضع فوقها الطبقة الثانيه، وندخلها الثلاجة ونتركها لمدد ثلاث ساعات. نخرج الأكواب من الثلاجة ونقوم بتحريك الأطراف باستخدام السكين. وفي النهاية نجهز أطباق التقديم ونقلبها فيها ومن الممكن تزيينها بالفستق الحلبي المطحون أو البندق المطحون أو أى مكسرات متوفرة لديكي، أو من الممكن تناولها باردة فور خروجها من الثلاجة دون أى إضافات نهائياً وتذوق طعمها اللذيذ والشهي والغني بالفوائد للجسم.

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