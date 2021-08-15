طريقة عمل كيك النسكافيه، كيك النسكافيه من أشهى وألذ وصفات الكيك، فمن المعروف أنه بجانب مذاقها اللذيذ، فهي هشة تتميز بأنها متوازنة في مدى حلوها، ذلك بسبب تواجد مرارة النسكافيه مع السكر، لذا فهي الخيار الأنسب لمحبي القهوة ومشتقاتها كالنسكافيه، وكذلك تجربة جديدة ومصدر لذيذ للكافيين لمن لا يشربونه. طريقة عمل كيك النسكافيه طريقة عمل كيك النسكافيه الخطوة الأولى تجهيز الكيك

المقادير ٣ بيضات ١

١ ملعقة صغيرة من الفانيلا

١ كوب سكر

٢/١كوب حليب

٢/ ١ كوب زيت

٢ ملعقة كبيرة نسكافيه

٢ كوب دقيق

١ ملعقة كبيرة من البيكنج باودر طريقة التحضير قم بوضع البيض، الفانيلا، السكر، الزيت والنسكافيه في وعاء وقلبهم جيداً، ولنتيجة أفضل استخدم الخلاط الكهربائي.

ضع الخليط في وعاء كبير وأضف اليهم الدقيق، ثم أضف البيكنج باودر واخلطهم جيدا حتى تختفي جميع التكتلات وتحصل على قوام سائل بعض الشيء.

قم بدهن الصنية جيداً بالزبدة او السمن، ثم قم بسكب الخليط وتوضع في فرن تم تسخينه قبلها بخمس دقائق، وتترك في الفرن لمدة ٣٥ الى ٤٥ دقيقة. طريقة عمل كيك النسكافيه الخطوة الثانية تجهيز صوص الكيك ١ ملعقة كبيرة من النسكافيه

و١ كوب حليب

و١ ملعقة كبيرة سكر طريقة التحضير قم بتسخين الحليب لدرجة ما قبل الغليان.

وأضف الحليب الى النسكافيه والسكر وقلبهم جيداً.

بعد نضج الكيك اتركها لتبرد، وبعدها قم بعمل فتحات في الكيك باستخدام شوكة حتى يصل الصوص لجميع النواحي

واضف النسكافيه الدافئ إلى الكيك بالتساوي في جميع النواحي. الخطوة الثالثة كريمة النسكافيه للتزيين ١ كوب حليب بارد

و۲ ظرف من بودرة الكريمة المخفوقة أي ما يعادل ٦٠ جم تقريباً

١ ملعقة نسكافيه

و٢ ملعقة من السكر البودرة طريقة التحضير أضف الحليب إلى بودرة الكريمة واخفقهم جيداً بالمضرب الكهربي حتى تتماسك، أو يمكنك استخدام الخلاط الكهربي.

اضف النسكافيه والسكر البودرة ثم واصل الخفقان حتى تمتزج جميع المكونات

وقم بتزيين الكيك بالكريمة بالشكل المحبب إليك.

كخطوة إضافية للتزيين، يمكن خلط ملعقة النسكافيه ملعقة السكر البودرة أو الحليب البودرة، ثم رشها على الكريمة باستخدام المصفاة الصغيرة.

ويمكنك استخدام الكراميل، ولتحضيره ضع نصف كوب من السكر داخل وعاء على نار هادئة وواصل التقليب حتى يذوب السكر تمامًا، ثم اضف ملعقة من الزبدة وواصل التقليب حتى تذوب الزبدة، ثم ارفعه من على النار وابدأ التزيين فوراً قبل أن يتجمد. طريقة التحضيرطريقة عمل كيك النسكافيه الخطوة الثانية تجهيز صوص الكيكطريقة التحضيرالخطوة الثالثة كريمة النسكافيه للتزيينطريقة التحضير وفي النهاية يمكنك اختيار الطريقة الافضل بالنسبة اليك في التزيين كاستخدام الفاكهة أو الشوكولاتة واستمتع بأحد افضل وصفات الكيك باستخدام النسكافيه. الوسوم

طريقة عمل كيك النسكافيه، كيك النسكافيه من أشهى وألذ وصفات الكيك، فمن المعروف أنه بجانب مذاقها اللذيذ، فهي هشة تتميز بأنها متوازنة في مدى حلوها، ذلك بسبب تواجد مرارة النسكافيه مع السكر، لذا فهي الخيار الأنسب لمحبي القهوة ومشتقاتها كالنسكافيه، وكذلك تجربة جديدة ومصدر لذيذ للكافيين لمن لا يشربونه. طريقة عمل كيك النسكافيه طريقة عمل كيك النسكافيه الخطوة الأولى تجهيز الكيك

المقادير ٣ بيضات ١

١ ملعقة صغيرة من الفانيلا

١ كوب سكر

٢/١كوب حليب

٢/ ١ كوب زيت

٢ ملعقة كبيرة نسكافيه

٢ كوب دقيق

١ ملعقة كبيرة من البيكنج باودر طريقة التحضير قم بوضع البيض، الفانيلا، السكر، الزيت والنسكافيه في وعاء وقلبهم جيداً، ولنتيجة أفضل استخدم الخلاط الكهربائي.

ضع الخليط في وعاء كبير وأضف اليهم الدقيق، ثم أضف البيكنج باودر واخلطهم جيدا حتى تختفي جميع التكتلات وتحصل على قوام سائل بعض الشيء.

قم بدهن الصنية جيداً بالزبدة او السمن، ثم قم بسكب الخليط وتوضع في فرن تم تسخينه قبلها بخمس دقائق، وتترك في الفرن لمدة ٣٥ الى ٤٥ دقيقة. طريقة عمل كيك النسكافيه الخطوة الثانية تجهيز صوص الكيك ١ ملعقة كبيرة من النسكافيه

و١ كوب حليب

و١ ملعقة كبيرة سكر طريقة التحضير قم بتسخين الحليب لدرجة ما قبل الغليان.

وأضف الحليب الى النسكافيه والسكر وقلبهم جيداً.

بعد نضج الكيك اتركها لتبرد، وبعدها قم بعمل فتحات في الكيك باستخدام شوكة حتى يصل الصوص لجميع النواحي

واضف النسكافيه الدافئ إلى الكيك بالتساوي في جميع النواحي. الخطوة الثالثة كريمة النسكافيه للتزيين ١ كوب حليب بارد

و۲ ظرف من بودرة الكريمة المخفوقة أي ما يعادل ٦٠ جم تقريباً

١ ملعقة نسكافيه

و٢ ملعقة من السكر البودرة طريقة التحضير أضف الحليب إلى بودرة الكريمة واخفقهم جيداً بالمضرب الكهربي حتى تتماسك، أو يمكنك استخدام الخلاط الكهربي.

اضف النسكافيه والسكر البودرة ثم واصل الخفقان حتى تمتزج جميع المكونات

وقم بتزيين الكيك بالكريمة بالشكل المحبب إليك.

كخطوة إضافية للتزيين، يمكن خلط ملعقة النسكافيه ملعقة السكر البودرة أو الحليب البودرة، ثم رشها على الكريمة باستخدام المصفاة الصغيرة.

ويمكنك استخدام الكراميل، ولتحضيره ضع نصف كوب من السكر داخل وعاء على نار هادئة وواصل التقليب حتى يذوب السكر تمامًا، ثم اضف ملعقة من الزبدة وواصل التقليب حتى تذوب الزبدة، ثم ارفعه من على النار وابدأ التزيين فوراً قبل أن يتجمد. طريقة التحضيرطريقة عمل كيك النسكافيه الخطوة الثانية تجهيز صوص الكيكطريقة التحضيرالخطوة الثالثة كريمة النسكافيه للتزيينطريقة التحضير وفي النهاية يمكنك اختيار الطريقة الافضل بالنسبة اليك في التزيين كاستخدام الفاكهة أو الشوكولاتة واستمتع بأحد افضل وصفات الكيك باستخدام النسكافيه.

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