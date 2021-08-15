طريقة عمل الشابورة الهشة المقرمشة بالحليب أصابع شابورة المخابز جربيها

طريقة عمل الشابورة الهشة ، أشهر أنواع المخبوزات المقرمشة، يمكن تشبيهها بالبقسماط لمن لا يعرفها من قبل، أو هي أشبه بالتوست الجاف المستخدم في وصفات الدايت، وإنقاص الوزن وهو قليل السعرات الحرارية، وهي تناسب وجبات الفطور، أو الحصول عليها إلى جانب كوب من الشاي أو القهوة، سواء صباحًا أو في منتصف اليوم أو مساء، كما تحب في أي وقت من اليوم. ويمكن عمل الشابورة بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة عمل الشابورة الهشة بدون بيض، أو طريقة عمل الشابورة بالحليب، وأشهرها طريقة عمل الشابورة الهشة، وطريقة عمل الشابورة اللينة.طريقة عمل الشابورة المقرمشة
المخبوزات والفطائر من الوجبات، أو المقبلات المهمة للغاية، خاصة بالنسبة للأطفال أو من يعملون، ويتوجهون للعمل صباحًا دون الحصول على وجبتهم للإفطار، خاصة ما يتم عملها بعجينة العشر دقائق الهشة الطرية، مثل طريقة خلية النحل القطنية، أو كرواسون بالجبنة منال العالم، أو طريقة عمل معجنات الأقماع، أو طريقة عمل فطيرة المشروم، وكل تلك الطرق للمخبوزات على الرغم من تنوعها، إلا أنها تستخدم نفس العجينة الهشة ومقاديرها المتوفرة في كل منزل. ولكن الفرق بينها وبين طريقة عمل الشابورة، أن الشابورة أشبه بالبسكويت، فهي ليست طرية مثل الفطائر، أو الكرواسون واللبنة ومعجنات الأقماع، وإنما جافة مثل التوست الذي يُخبز في المخابز.طريقة عمل شابورة المخابز
- دقيق أو طحين متعدد الاستعمالات حسب الحاجة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- ½ كوب زيت.
- حبتان بيض.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- خل أبيض بمقدار ملعقة صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان حليب بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- رشة من السمسم.
- أحضري وعاء عميق وضعيب به كل المقادير، ثم أضيفي إليها الطحين حسب احتياجك.
- ثم اعجني كل المكونات حتى يتكون لديك، عجينة طرية وهشة ومتماسكة.
- بعد ذلك افردي العجينة، وقطعيها إلى قطع صغيرة، وافرديها على هيئة اسطوانة وانثري عليها قليل من الماء.
- ثم انثري السمسم أو بعض حبيبات الينسون أو الشمر، حسب رغبتك.
- وبعدها لفي عجينة الشابورة، على هيئة أصابع وضعيها في صينية خبز مدهونة بزيت.
- ثم أدخليها على فرن مسخن مسبقًا عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- واتركيها لمدة نصف الساعة، أو أقل حتى تنضج من الأعلى والأسفل.
- ثم أخرجيها واتركيها حتى تبرد، ثم قدميها مع مشروب ساخن وألف هناء.
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طريقة عمل الشابورة الهشة ، أشهر أنواع المخبوزات المقرمشة، يمكن تشبيهها بالبقسماط لمن لا يعرفها من قبل، أو هي أشبه بالتوست الجاف المستخدم في وصفات الدايت، وإنقاص الوزن وهو قليل السعرات الحرارية، وهي تناسب وجبات الفطور، أو الحصول عليها إلى جانب كوب من الشاي أو القهوة، سواء صباحًا أو في منتصف اليوم أو مساء، كما تحب في أي وقت من اليوم. ويمكن عمل الشابورة بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة عمل الشابورة الهشة بدون بيض، أو طريقة عمل الشابورة بالحليب، وأشهرها طريقة عمل الشابورة الهشة، وطريقة عمل الشابورة اللينة.طريقة عمل الشابورة المقرمشة
المخبوزات والفطائر من الوجبات، أو المقبلات المهمة للغاية، خاصة بالنسبة للأطفال أو من يعملون، ويتوجهون للعمل صباحًا دون الحصول على وجبتهم للإفطار، خاصة ما يتم عملها بعجينة العشر دقائق الهشة الطرية، مثل طريقة خلية النحل القطنية، أو كرواسون بالجبنة منال العالم، أو طريقة عمل معجنات الأقماع، أو طريقة عمل فطيرة المشروم، وكل تلك الطرق للمخبوزات على الرغم من تنوعها، إلا أنها تستخدم نفس العجينة الهشة ومقاديرها المتوفرة في كل منزل. ولكن الفرق بينها وبين طريقة عمل الشابورة، أن الشابورة أشبه بالبسكويت، فهي ليست طرية مثل الفطائر، أو الكرواسون واللبنة ومعجنات الأقماع، وإنما جافة مثل التوست الذي يُخبز في المخابز.طريقة عمل شابورة المخابز
- دقيق أو طحين متعدد الاستعمالات حسب الحاجة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- ½ كوب زيت.
- حبتان بيض.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- خل أبيض بمقدار ملعقة صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان حليب بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- رشة من السمسم.
- أحضري وعاء عميق وضعيب به كل المقادير، ثم أضيفي إليها الطحين حسب احتياجك.
- ثم اعجني كل المكونات حتى يتكون لديك، عجينة طرية وهشة ومتماسكة.
- بعد ذلك افردي العجينة، وقطعيها إلى قطع صغيرة، وافرديها على هيئة اسطوانة وانثري عليها قليل من الماء.
- ثم انثري السمسم أو بعض حبيبات الينسون أو الشمر، حسب رغبتك.
- وبعدها لفي عجينة الشابورة، على هيئة أصابع وضعيها في صينية خبز مدهونة بزيت.
- ثم أدخليها على فرن مسخن مسبقًا عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- واتركيها لمدة نصف الساعة، أو أقل حتى تنضج من الأعلى والأسفل.
- ثم أخرجيها واتركيها حتى تبرد، ثم قدميها مع مشروب ساخن وألف هناء.
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