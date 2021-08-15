تعرف على فوائد تناول القرنفل يومياً أهمها تعالج التسوس وتمنع رائحة الفم الكريهة

فوائد تناول القرنفل لا تعد ولا تحصى فلا تجد جهاز من الجسم إلا ويكون لنبات القرنفل فائدة كبيرة، مما يجعل هذا النبات محط أنظار العديد من شركات إنتاج الأدوية والتي تعتمد في صناعتها على المواد الطبيعية والتي تكون احسن بكثير من المواد الكيميائية الفعالة، لذا نعرض عليك طريقة تناول القرنفل الصحيحة لعلاج بعض الأمراض.

فوائد القرنفل

زهرة القرنفل أو كما تسمي بنبات المسمار هو نبات عطري أوراقه خضراء اللون والجزء المستخدم من يشبه المسمار الصغير ولونه أحمر مائل للبني له رائحة جميلة وطعم مميز جداً، وهو من أهم البهارات الموجودة في كل منزل ويدخل في عمل الحلويات وأشهر طريقة لتناوله مع كوب الشاي الكشري.

فوائد تناول القرنفل في الصباح

إن القرنفل له فائدة كبيرة عند تناوله على الريق أول اليوم وبعد الاستيقاظ مباشرةً، حيث يمكن تناول ربع ملعقة من القرنفل على كوب من الماء المغلي وتناولها في الصباح، تشعر بعدها بعدم وجود بلغم و تهدئة الجهاز التنفسي وزوال السعال الجاف، إلى أنه يقوم بقتل البكتيريا العالقة في الحلق والتي تسبب في الإصابة بنزلات البرد الأنفلونزا.

يستخدم القرنفل للإقلاع عن التدخين فقد يساعد المدخنين في التخلص من هذه العادة الضارة فيعمل على إبعادهم عن الرغبة في استنشاق النيكوتين، حيث يتم التفاعل بين رائحة النيكوتين بالقرنفل وتكون رائحة كريهة غير مرغوب فيها للمدخن.

فوائد تناول القرنفل للعظام

نبات القرنفل غنى بالعناصر الغذائية التي تحتوي الجسم من الداخل حيث يحتوى على أهم المواد اللازمة لبناء العضلات، وأهمها مادة المنجنيز والأوجينول والفلافونويد التي تحسن من صحة عظام المفاصل، لذا ينصح بتناوله في حالات الكسور وفي حالات ضعف العظام والتهاب المفاصل الذي يصيب كبار السن.

فائدة تناول القرنفل للمعدة

يمكن تناول كوب القرنفل بعد وجبة الغذاء حيث يساعد على امتصاص الطعام في المعدة وعدم تكون غازات المسببة للإمساك، فهو يسهل عملية الأيض مع الشعور بالارتياح، وينفي المعدة من التقرحات، مع إذابة الدهون المتكونة على الكبد وتحسين وظائف عمل الكليتين.

فوائد تناول القرنفل للاسنان

عند وجود الم في الأسنان يمكن تناول ربع معلقه من القرنفل المطحون أو وضع حبة من مسمار القرنفل في مكان تواجد الألم، فهو يعمل على تخدير موضعي للمكان الذي يشعر به المريض للآلم حتى يصل إلى طبيب الأسنان إلى جانب أنه يساعد على عدم تكوين السوس وعلاج رائحة الفم الكريهة.