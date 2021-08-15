مكانان فقط آمنان لثقب الأذن تصريح من الدكتور فهد العبيد

الأقراط أو مايسمى بالحلق من مكملات جمال وزينة المرأة وأناقتها بإختلاف أشكاله وألوانه حيث توجد الأقراط على أشكال صغيرة وكبيرة وألوان زاهية ومبهجة ومتوفرة في كل مكان وبمختلف الأسعار تستطيع كل النساء الحصول عليه حسب أذواقهن ، ومن الملحوظ إنتشار صيحة إرتداء أكثر من قرط في الأذن الواحدة بل قد يصل عدد الأقراط إلى أكثر من ٥ أقراط في الأذن الواحدة .

وبسبب الإنتشار السريع والملحوظ لثقب الأذن في أماكن مختلفة صرح الدكتور ” فهد العبيد ” إستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحاصل على زمالة البورد الأوروبي و زمالة جامعة الملك سعود والبورد السعودي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة عبر حسابه على تويتر أن هناك خطورة في ثقب الأذن في الأماكن الموضحة في الصورة عدا الاماكن التى تحمل رقم واحد ورقم إثنان المتمثلة في شحمة الأذن حيث لن يتسبب الثقب في هذا المكان بأية إلتهابات أو حدوث ندوب فيما عدا ذلك المكان سيحدث إلتهابات شديدة وتورمات خاصة إذا كان الثقب في غضروف الأذن هذا بجانب الألم الشديد فهذا يعد جرح يقوم به الإنسان في أذنه بكامل إرادته .

وإذا لم يكن الثقب في غضروف الأذن ولكن تسبب في حدوث إلتهابات شديدة في الأذن يمكن عمل محلول مطهر للأذن ومسح الثقب به يوميا وعلاج الإلتهاب في المنزل أو إستخدام مرهم أو كريم مضاد للإلتهابات والحساسية ، أما إذا كان الثقب في الأماكن الأخرى وتسبب في إلتهاب الأذن وظهور إحمرار ووجود سائل يخرج من الثقب أو ظهور تقرحات بيضاء منتفخة يجب الذهاب إلى الطبيب المختص لمنع حدوث أية مضاعفات لأن أثناء الثقب قد يحدث تلوث مثل تلوث الجروح ويحدث نفس أعراض وأضرار تلوث الجرح من سخونية وألم ، هذا بجانب أن هناك أنواع من الأقراط تسبب الحساسية حتى وإن كان الثقب صحيح لذلك يجب الحرص وتوخي الحذر أثناء ثقب الأذن وإختيار الحلق المناسب أثناء الثقب ويفضل أن يكون حلق طبي أصلي مثل حلق الأطفال حديثي الولادة وتغييره بعد ذلك أو يكون الثقب بإستخدام الجهاز الخاص لذلك .