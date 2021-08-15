طريقة قلي البطاطس بدون زيت بطريقة رائعة ومختلفة وبدون تكاليف ولا صعوبة

طريقة قلي البطاطس بدون زيت من أكثر الطرق التي تبحث عنها جميع الأمهات، وذلك بسبب المعاناة التي يعانيها الجميع بسبب امتصاص البطاطس الزيت بكميات كبيرة، حيث تعمل الأطعمة المقلية بوجه عام على ارتفاع مستوى الكوليسترول السيئ في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتعمل أيضاً على زيادة الوزن والإصابة بمرض السكر وارتفاع نسبة الدهون، لذلك قمنا بتقديم طرق بديلة للطهي مثل استخدام الفرن أو أجهزة البخار، ويفضل عمل اي نوع من الطعام في المنزل بدلاً من شرائه جاهزاً ولم نعرف كيف تم طهيه، وإذا تم تحضير الطعام من خلال القلي في الزيت يجب تجديده باستمرار وعدم بقائه لفترة طويلة، واليوم سوف نتعرف على مكونات قلي البطاطس بدون زيت وطريقة إعدادها وتحضيرها.

مكونات قلي البطاطس بدون زيت

تعد مكونات قلي البطاطس بدون زيت من المكونات المعروفة التي لا تكلف من يقوم بعملها شئ سوف نعرضها عليكم حالاً وهي كالتالي:

٢ حبة كبيرة من البطاطس.

٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

٢ لتر من الماء المغلي.

٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الزعتر.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة عمل البطاطس العادية من أكثر الطرق التي تزعج كثير من الناس بسبب تواجد الزيوت الكثيرة به والآن سوف نعرض طريقة القلي بدونه وهي كالآتي:

نقوم بتقشير البطاطس ثم نغسلها جيداً ونقطعها على شكل أصابع. ثم نقوم بوضعه في كمية الماء المغلي لمدة لا تقل عن دقيقتين، وبعد ذلك نصفيها من الماء تماماً. نترك البطاطس في الهواء لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تجف تماماً من الماء الموجود بها. نخلط كلاً من زيت الزيتون والنشا والزعتر والملح والثوم البودر، ونخلطهم مع بعض جيداً ثم نضع بهذه المكونات أصابع البطاطس. ثم نضع كمية البطاطس في صينية جيدة غير قابلة للالتصاق، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ينضج جيداً. يجب تناولها مباشرة هي وساخنة حتى تكون مقرمشة ولذيذة.

أضرار الزيت الموجود في البطاطس المقلية

تعد الأطعمة التي تحتوي على الزيوت من أكثر الأنواع الضارة على الجسم وتسبب الكثير من الامراض سوف نتعرف على بعض منها وهي كالآتي: