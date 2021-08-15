طريقة عمل كاليماري مقلي بطريقة بسيطة وطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل

يعد الكاليماري المقلي من المأكولات البحرية اللذيذة التى يعشقها الجميع، وهى من الأكلات المفيدة جدا لصحة الجسم، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهلة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج، ايضاً طريقة تنظيفها وتحضيرها على تأخذ الكثير من الوقت، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة لتجهيزها، وسوف نتحدث عن فوائدها الصحية الكثيرة على الجسم والجلد والشعر، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكاليماري المقلي بطريقة شهية في المنزل.

مقادير عمل كاليماري مقلي

هناك عدة مكونات التحضير كاليماري مقلي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

كاليماري مقطع حلقات.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

القليل من الدقيق.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من البيكنج بودر.

ماء.

رشة من الملح.

زيت القلي.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير كاليماري مقلي هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الكاليماري مع الثوم المفروم والفلفل والكزبرة والكمون والملح وعصير الليمون. ثم نحضر الدقيق ونخلطه بالملح والفلفل والنشا والبيكنج بودر والكمون. بعد ذلك نضع الكاليماري إلى خليط الدقيق. ثم نحضر طاسة عميقة ونضع بها زيت غزير ساخن ونضع به الكاليماري حتى يقلى. بعد ذلك نخرجه من الزيت ونصفيه ونقدمه بجانب عصير الليمون والصوص. وبهذا نكون قد قدمنا ألذ طعم للمأكولات البحرية اللذيذة وبالهنا والشفا.

فوائد الكاليماري على الصحة

هناك عدة فوائد للكاليماري على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة.

يعمل على تقوية العضلات والمفاصل وهشاشة العظام والوقاية من الإلتهابات.

يساعد على تقوية الجسم ويمده بالنشاط والطاقة ويحارب فقر الدم.

يحتوي على نسبة عالية من الفسفور التى تحافظ على صحة الأسنان واللثة.

يحافظ على صحة الجلد والشعر لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين.

يعزز صحة الجهاز المناعي ويقي من الفيروسات والعدوى.

طريقة عمل كاليماري محشي بالأرز

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير كاليماري محشي بالأرز هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-