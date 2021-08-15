الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي الهش الطري بطريقة سهلة وبسيطة

الفطير المشلتت يعد من أنواع الفطائر المشهورة، فى جمهورية مصر العربية وخاصة فى الصعيد، ويرجع اصوله إلى العصر الفرعوني وكان يسمى عندهم بالملتوت وتعنى المطبق وكانوا يقدمونه كقربان للآلهة، وهو عبارة عن طبقات من العجين المدهونة بالسمن البلدي، وقد ارتبط تقديمه فى الصعيد أو فى الفلاحين بالمناسبات والأفراح فكان من الأشياء الأساسية التى تقدم كإفطار للعروسين فى ثانى يوم العرس، وهو من الأكلات التى يسعى الكثير من النساء إلى تعلم طريقة عملها فى المنزل بدلا من شرائه من المحلات، ولكن يجدون صعوبة فى نجاح عمله أو أنه لا يصبح هش وجميل مثل المحلات، لذلك سوف نشرح لكم طريقته بكل أسرار نجاحه، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة تحضير الفطير المشلتت بالتفصيل. مقادير الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي مقادير الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي يتكون الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي من مقادير بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢١/٢ كوب من الماء تقريباً.

ملعقة صغيرة من الملح.

سمنة بلدى للفرد. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به نصف كمية الماء ونذوب بها الملح والسكر. ثم نقوم بنخل الدقيق ونضيفه على الماء ونلم الدقيق بالماء ونضيف باقى كمية الماء واحدة واحدة مع العجن. نستمر فى العجن حتى تصبح لدينا عجينة ناعمة ولا تلتزق فى الوعاء ولا اليد ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة. وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى كور متوسطة الحجم ونتركها ترتاح شوية. على حسب الرخامة إللى هنفرد عليها وكل ما كان حجمها كبير شوية كلما أصبحت لها طبقات كثيرة. وياريت الرخامة تكون مدورة زي الطبلية إللى عند الفلاحين. وهناك طريقتين للفرد الطريقة الأولى نقوم بفرد كورة العجين بالنيابة أو بالمردنة على حسب مابتسموها ايه. ونرش عليها الدقيق ونفرد حتى يكبر حجمها ونقوم بجسدها من الأطراف حتى تصبح رقيقة جداً ثم نقوم بدهنها بالسمنة البلدي أو الزيت حسب الرغبة. ونمسك طرف الفطيرة ونطبقه عليها وندهنه ونمسك الطرف الآخر ونضعه عليه وندهنه أيضاً. سوف يصبح شكلها بالطول ونمسك بالطرف ونطبقه فى نصف الفطيرة ونجيب الطرف الثانى ونطبقه وندهنه. وبذلك سوف يصبح شكلها مربع ونمسك كل طرف للمربع ونطبقه فى المنتصف وهكذا حتى تصبح عندنا مثل الكرة مرة أخرى ونضعها فى صينية ونتركها ترتاح شوية. بعد أن ترتاح نقوم بفردها باليد. والطريقة الثانية بنقطع فيها العجين إلى كور صغيرة الحجم البرتقالة اليوسفي. وندهن الرخامة بالزيت وتفرد كورة من العجين كويس حتى تصبح رقيقة خالص. وندهنها بالسمنة البلدي ثم نطبقها على شكل نرفعها ظرف ونضعها جانباً. ونقوم بفرد الكورة الثانية وندهنها بالسمنة ونضع بها الظرف الأول ونطبق عليها الظرف الثاني ونتركها جانباً، ونحضر الكورة الثالثة ونفردها كويس وندهنها بالسمنة ونضع بها الظرف الثاني ونطبق الظرف الثالث وهكذا حتى تنتهى من الكور كلها. وبعد ذلك نتركها ترتاح شوية ثم نفردها وندخلها الفرن على نار عالية حتى تنتفخ وتستوي وتأخذ اللون الذهبي الجميل. و نخرجها من الفرن وندهنها بالزيت أو القشطة ونغطيها. ويمكننا أن نسويها فى الطاسة مع تغطيتها وتقليبها من الناحيتين وبرده ندهنها بالزبدة عند إنزالها من على النار ونغطيها حتى نحتفظ بها طرية وبالف صحة وعافية. طريقة الاعداد والتحضير الوسوم

الفطير المشلتت يعد من أنواع الفطائر المشهورة، فى جمهورية مصر العربية وخاصة فى الصعيد، ويرجع اصوله إلى العصر الفرعوني وكان يسمى عندهم بالملتوت وتعنى المطبق وكانوا يقدمونه كقربان للآلهة، وهو عبارة عن طبقات من العجين المدهونة بالسمن البلدي، وقد ارتبط تقديمه فى الصعيد أو فى الفلاحين بالمناسبات والأفراح فكان من الأشياء الأساسية التى تقدم كإفطار للعروسين فى ثانى يوم العرس، وهو من الأكلات التى يسعى الكثير من النساء إلى تعلم طريقة عملها فى المنزل بدلا من شرائه من المحلات، ولكن يجدون صعوبة فى نجاح عمله أو أنه لا يصبح هش وجميل مثل المحلات، لذلك سوف نشرح لكم طريقته بكل أسرار نجاحه، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة تحضير الفطير المشلتت بالتفصيل. مقادير الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي مقادير الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي يتكون الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي من مقادير بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢١/٢ كوب من الماء تقريباً.

ملعقة صغيرة من الملح.

سمنة بلدى للفرد. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به نصف كمية الماء ونذوب بها الملح والسكر. ثم نقوم بنخل الدقيق ونضيفه على الماء ونلم الدقيق بالماء ونضيف باقى كمية الماء واحدة واحدة مع العجن. نستمر فى العجن حتى تصبح لدينا عجينة ناعمة ولا تلتزق فى الوعاء ولا اليد ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة. وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى كور متوسطة الحجم ونتركها ترتاح شوية. على حسب الرخامة إللى هنفرد عليها وكل ما كان حجمها كبير شوية كلما أصبحت لها طبقات كثيرة. وياريت الرخامة تكون مدورة زي الطبلية إللى عند الفلاحين. وهناك طريقتين للفرد الطريقة الأولى نقوم بفرد كورة العجين بالنيابة أو بالمردنة على حسب مابتسموها ايه. ونرش عليها الدقيق ونفرد حتى يكبر حجمها ونقوم بجسدها من الأطراف حتى تصبح رقيقة جداً ثم نقوم بدهنها بالسمنة البلدي أو الزيت حسب الرغبة. ونمسك طرف الفطيرة ونطبقه عليها وندهنه ونمسك الطرف الآخر ونضعه عليه وندهنه أيضاً. سوف يصبح شكلها بالطول ونمسك بالطرف ونطبقه فى نصف الفطيرة ونجيب الطرف الثانى ونطبقه وندهنه. وبذلك سوف يصبح شكلها مربع ونمسك كل طرف للمربع ونطبقه فى المنتصف وهكذا حتى تصبح عندنا مثل الكرة مرة أخرى ونضعها فى صينية ونتركها ترتاح شوية. بعد أن ترتاح نقوم بفردها باليد. والطريقة الثانية بنقطع فيها العجين إلى كور صغيرة الحجم البرتقالة اليوسفي. وندهن الرخامة بالزيت وتفرد كورة من العجين كويس حتى تصبح رقيقة خالص. وندهنها بالسمنة البلدي ثم نطبقها على شكل نرفعها ظرف ونضعها جانباً. ونقوم بفرد الكورة الثانية وندهنها بالسمنة ونضع بها الظرف الأول ونطبق عليها الظرف الثاني ونتركها جانباً، ونحضر الكورة الثالثة ونفردها كويس وندهنها بالسمنة ونضع بها الظرف الثاني ونطبق الظرف الثالث وهكذا حتى تنتهى من الكور كلها. وبعد ذلك نتركها ترتاح شوية ثم نفردها وندخلها الفرن على نار عالية حتى تنتفخ وتستوي وتأخذ اللون الذهبي الجميل. و نخرجها من الفرن وندهنها بالزيت أو القشطة ونغطيها. ويمكننا أن نسويها فى الطاسة مع تغطيتها وتقليبها من الناحيتين وبرده ندهنها بالزبدة عند إنزالها من على النار ونغطيها حتى نحتفظ بها طرية وبالف صحة وعافية. طريقة الاعداد والتحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطير المشلتت الفلاحى الأصلي الهش الطري بطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.