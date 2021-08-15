مع وجود عدد كبير من منتجات البشرة في السوق واللي بيكون ليها نتايج وتأثيرات مختلفة، بنقع تحت اغراء اننا نشتري منتجاة عناية بالبشرة كتيرة ومتعددة لاغراض مختلفة عشان ندخلها في روتين العناية بالبشرة اليومي، لكن الحقيقة ان انتي بشرتك واحدة وليكي وجه واحد، فهل سألتي نفسك في مرة هل وشك يستحمل كل المنتجات دي؟ وهل يا ترى كلهم ضرورين؟ ف يالمقال ده هنقولك ازاي تعرفي انك بتستخدمي كميات كبيرة من منتجات العناية بالبشرة في روتين كل يوم

ازاي تعرفي انك بتستخدمي كميات كبيرة من منتجات العناية بالبشرة في روتين كل يوم

لو لقيتي نفسك بتتشتري أو تجربي منتجات جديدة ولقيتي رد فعل مبالغ فيه او مفيش رد فعل اصلا على بشرتك، ده معناه انه في احتمال كبير انك بترهقي وشك بمنتجات كتير، او بكميات كبيرة من المنتجات نفسها ، والمشكلة هنا بتكون مشكلة “التكرار في التأثير”، بمعنى انك ممكنتكوني بتستخدمي منتجين بيعالجوا نفس المشكلة فتأثيرهم بيتضاعف ويرهقوا الوش بدل ما يعاجوه، وده ممكن يسبب مشاكل زي تهيج البشرة والاحمرار والخشونة أو الحساسية أو التقشر والاتهاب، وا انه اصلا يلغي فعالية كل منتج لوحده، وفي الحالة دي مش هتبقي بتستفيدي منهم هما الاتنين.

طيب ايه هو روتين العناية بالبشرة الصح؟

أي نظام أو روتين عناية بالبشرة لازم يحتوي على ثلاث أو أربع خطوات على الأقل، ويكون بشكل أساسي بيتكون من منظف للبشرة، كريم مضاد لعلامات تقدم السن، ومرطب، وطبعا كريم واقي من الشمس، الروتين البسيط ده كافي جدا انهيحافظ على صحة بشرتك وترطيبها وبيعالج المشكلات الاساسية، لكن لو بشرتك محتاجة حاجة اكتر من الاربع خطوات دول، بننصحك انك تتابعي مع متخصص جلدية بحيث يكون الطبيب فاهم طبيعة بشرتك كويس ويقدر يعالج مشكلاها ويحدد اللي هي محتاجاه من غير ما يرهقها او يأذيها.

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