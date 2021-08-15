لو بتواظبي على التمارين الرياضية أو حتى لو بادئة فيها جديدن أكيد شفتي المدربين في الجسمات وحتى في فيديوهات اليوتيوب بيعرقوا بشكل كبير وبيبان عليهم المجهود والإرهاق، وانتي ممكن تكوني بتنفذي نفس التمارين لكن مش بتعرقي زيهم فترجعي تسألي نفسك، هل أنا كده ماتمرنتش كويس؟ هل أنا ماحرقتش دهون وسعرات حرارية زي المطلوب؟ بس خلينا نسأل السؤال اأهم، هوالعرق مرتبط بجودة التمرين، أو معناه انك اتمرنتي بالشكل المطلوب ولا لاء؟ في المقال ده هنقولك هل العرق أثناء التمرينات الرياضية معناه إنك بتتمرني كويس وبتخسري وزن ولا لاء؟

هل العرق أثناء التمرينات الرياضية معناه إنك بتتمرني كويس وبتخسري وزن؟ اعرفي الإجابة..

الحقيقة وحسب الخبراء هي أن العرق مش مؤشر على الاداء المثالي للتمارين الرياضية ولا على انتي بذلتي مجهود قد ايه، لان كمية العرق اللي بنفرزها بتختلف من طبيعة جسم للتانين فالأساس في موضوع العرق هو انه مش مؤشر على حرق السعرات الحرارية ولا اذابة الدهون، إنما هو مؤشر على الحركة فقط.

ليه العرق مش مؤشر على جودة التمرينات؟

لأن موضوع افراز العرق بيتأثر بطبيعة الجسم زي ما قلنا، وبيتأثر كمان بالبيئة المحيطة اللي بتتمرني فيها، يعني على سبيل المثال لو بتعملي تمينة كاريدو في الجيم جوا أو في مكان مكيف، هتعرقي بكمية أقل بكتير عن انك بتكوني بتتمرني بره في مكان شمس او مفتوح او في مكان غير مكيف، كمان التمرين في اثناء النهار بينتج عرق اقل من التمرين أثناء الليل، وبرضه كمية العرق بتختلف من نوع تمرين لتاني وهكذا، فلو كنتي ما بتعرقيش كتير ده مالوش اي علاقة بمدى كفاءة تمرينك.

انتي كمان ممكن تكوني بتعرقي ومش حاسة، العرق ممكن يظهر على وشك او في شعرك او على ملابسك وممكن يتبخر بسرعة وماتحسيش فيه، او انك تعرقي من اماكن مش ظاهرة في الجسم زي الابطين مثلا، ممكن تكوني بتعرقي من بطنك او رقبتك او ضهرك بس، زي ما قلنا الموضوع بيختلف من طبيعة جسم للتاني.

هل قلة العرق حاجة عادية؟

ضمن المعدلات الطبيعية، قلة العرق حاجة عادية جدا، لانه زي ما شحنا فوق بتتوقف على عوامل كتيرة ومختلفة، منها الجينات على سبيل المثال، وعلى الجانب الاخر ممكن ناس تعاني من حالة اسمها فرط التعرق، وده معناه انهم بيعرقوا كتير من اقل حركة وبكميات زيادة ع اللزوم، وهي من احالات الشائعة سهلة العلاج في معظم الاوقات، عشان كده بنأكد ان كل شخص بيعرق بشكل مختلف عن التاني، وان كمية العرق بتقف على طبيعة الجسم، والعوامل الوراثية وكمان العوامل الخارجية، لكن مالهاش علاقة بجودة التمرين لا من قريب ولا من بعيد.

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