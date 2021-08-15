أقوي مرطب ومعطر للجسم: بعد الاستحمام يجعل جسمك معطر طول اليوم 2021

نقدم لكم أقوي مرطب ومعطر للجسم ، يعمل علي اعطا الجسم رائحه جميل طول اليوم، ومن مكونات طبيعية، ويفضل استخدامه في فصل الصيف للقضاء علي رائحه العرق، ويعطيكي جسم رطب ومعطر يدوم لمدة 24ساعة، ومن غير تكلفة ولا تعب بمكونات موجوده في كل منزل سنحصل علي أقوي معطر ومرطب للجسم، وينفع للصغار والكبار، وسوف نتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن أقوي مرطب ومعطر للجسم بعد الاستحمام ويعمل علي تعطير الجسم طول اليوم وتحدي2021.

مكونات خلطة أقوي مرطب ومعطر للجسم يعمل علي ترطيب وتعطير الجسم فوري بعد الاستحمام

سوف نتعرف علي المكونات الخاصة بعمل أقوي وافضل مرطب للجسم بمكونات بسيطة جداً موجوده في كل منزل دون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من ماء الورد.

ربع كوب من زيت جونسون للأطفال.

بعض القطرات من زيت لافندر.

نصف كوب من فازلين معطر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي افضل واسهل طريقة لتحضير اقوي معطر للجسم بخطوات سهلة للغاية داخل المنزل تعطيكم افضل رائحه طول اليوم وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع بداخله الفازلين وماء الورد وزيت جونسون ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيداً. ثم نضيف قطرات زيت لافندر ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي سائل ونضع في علبة فارغة.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة للاستعمال علي الجسم بعد الاستحمام بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:-

نأخذ شاور ونغسل الجسم جيدا ثم ندهن الجسم بالخليط ونتركه تتركه لمدة ثلاث دقائق حتي يختفي وينشف ونكمل اليوم طبيعي نكرر العملية كل يوم بعد الاستحمام للحصول علي جسم معطر طول اليوم

فوائد أقوي مرطب للجسم طبيعي 100%

سوف نتعرف اليوم علي بعد الفوائد التي توجد داخل المكونات التي سوف نستخدمها في المعطر وهي كما يأتي:-