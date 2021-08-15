صبغة شعر ازرق فاتح وغامق أجمل لون صبغة شعر ازرق بنفسجي في البيت

يعتبر لون الشعر الأزرق من الألوان الجريئة والمميزة التي تناسب صيحات الموضة الحالية، وتعتبر صبغة شعر ازرق فاتح أو غامق من أفضل الصبغات التي تمنح المرأة الحيوية والظهور بإطلالة جريئة ومميزة تستطيع من خلالها مواكبة تطورات الموضة، وهذا اللون تفضله الفتيات في سن المراهقة، حيث لون الجراءة والتغيير، ويمكن الحصول على لون صبغة شعر ازرق بنفسجي كذلك من مكونات طبيعية.

طرق عمل صبغة شعر ازرق بنفسجي بمواد طبيعية

نقدم لكم في موقع ثقفني المتخصص في تقديم صبغات شعر طبيعية، والطريقة الأولى التي منها تحصلي على صبغة شعر ازرق بنفسجي وهي:

أحضري بعض أوراق الملفوف الأحمر، وقطعيها جيدًا، ثم ضعيها في إناء به ماء على نار درجة حرارتها متوسطة.

اتركي الماء بالاوراق لمدة بضع دقائق حتى تغلي، ويُصبح الماء باللون البنفسجي. ضعي الماء في وعاء آخر.

أضيفي صودا الخبز إلى الماء وقلبيهم جيدًا حتى يتحول اللون البنفسجي إلى اللون الأزرق.

قومي بوضع الماء على شعرك، واتركيه لمدة أربع ساعات للحصول على شعر أزرق جذاب.

أحضري مرطب شعر وضعيه في إناء، وأضيفي إليه ملون طعام باللون الأزرق.

قلبي الخليط جيدًا بواسطة الفرشاة حتى تحصلي على الدرجة المناسبة لشعرك.

قومي بوضع الخليط على شعرك بشكل متساوي بواسطة الفرشاة.

ضعي قبعة الاستحمام، واتركي الصبغة على شعرك لمدة خمس ساعات.

بعد انتهاء المدة اغسلي شعرك بالماء والصابون ثم جففية لثبات الصبغة.

طريقة صبغ الشعر لون ازرق في البيتصبغ الشعر باللون الأزرق بمواد كيميائية

يمكن صبغ الشعر باللون الأزرق دون الحاجة للذهاب إلى أحد مراكز التجميل مع مراعاة أن تكون الصبغة جيدة؛ لتحافظي على صحة الشعر، وذلك عن طريق القيام بالآتي:

قومي بصبغ شعرك أولًا باللون الأشقر الفاتح لتبييض الشعر.

ثم اغسلي اللون الأشقر جيدًا بالماء والشامبو وجففيه بواسطة الاسيشوار.

أحضري صبغة اللون الأزرق ثم قومية بتجهيزها حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

ضعي الصبغة على الشعر من الجذور، ثم قومي بتسريحه لتوزيع الصبغة على الشعر كاملًا.

واتركي الصبغة على شعرك لمدة 4 ساعات؛ لكي تستطيعي الحصول على الدرجة المطلوبة.

اغسلي شعرك جيدًا بالخل الأبيض.

بعد ذلك اغسلي شعرك مرة أخرى بالماء والشامبو، وجففيه بالسيشوار لكي يثبت اللون الأزرق.

وضحنا طريقة صبغ الشعر والحصول على لون ازرق بنفسجي، وازرق فاتح وغامق بمكونات طبيعية، واخرى بصبغات جاهزة تباع في المحلات.