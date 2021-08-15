سر نجاح عمل حلوي العاشوراء خطوة بخطوة وبطرق مختلفة في المنزل

عمل حلوي العاشوراء، الآن يبحث الكثير بحلول، شهر محرم المبارك، عن طريقة عمل العاشوراء، حيث إنها من الطرق التي ترتبط، في بلادنا العربية بشهر محرم، لأن حلوى العاشوراء من العادات العربية، التي تنتشر في الوطن العربي كله، احتفالا بيوم عاشوراء، وحلوى “العاشوراء”، وهي حلوى تصنع باللبن والقمح والسكر والمكسرات، وتحرص كل ست أن تصنع حلوى العاشوراء احتفالا بهذا اليوم الكريم المبارك، كما تحرص علي تقديمها لأفراد أسرتها، كما كانت النساء قديما تتبادلها مع الجارات والأهل، احتفالا بيوم عاشوراء، وحتى تعم الفرحة قلوب وبيوت الجميع، وتعد حلوي العاشوراء من الأكلات الصحية، لاحتوائه على فيتامينات ومعادن وألياف، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة بكل سهولة.

طريقة عمل العاشوراء بالمكسرات

مقادير عمل حلوى العاشوراء:

ربع كيلو من القمح المقشر. مقدار كيلو من اللبن. نصف كوب من الكريمة اللباني. كيس من كريم شانتيه. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كوب من النشا. كوب من السكر. مكسرات حسب الرغبة.

يغسل القمح وينقع لمدة ليلة كاملة. ثم بعد يغلى القمح في الماء حتى ينضج ثم يصفى من الماء. قومي بوضعها في قدر على النار الحليب والكريمة اللباني. ثم اتركي المكونات حتى الغليان، ونضع القمح والسكر وتقلب المكونات. يتم إذابة الكريم شانتيه والفانيليا في القليل من اللبن، ونضيفها إلى المكونات على النار. قومي بإذابة النشا في القليل من اللبن، وأضفيه إلى المكونات على النار، وذلك مع التقليب المستمر، حتى يتماسك القوام وترفع من على النار. ثم تغرف في الأطباق وهي ساخنة ويزين الوجه بالمكسرات، وتوضع في الثلاجة وتقدم باردة، و بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير حلوي العاشوراء بالمنزلطريقة عمل العاشوراء للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير العاشوراء:

كوب من القمح.

كيلو من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

كوب من السكر.

قرفة و فانيليا.

طريقة عمل العاشوراء

يتم سلق القمح جيدا في الماء حتى تمام النضج، ثم تترك حتى يبرد قليلا، ونضعه في الخلاط الكهربائي، مع القليل من ماء سلق القمح ويتم خلطه، ثم نعيد الخليط في القدر مع اللبن والسكر، وماء الورد والفانيليا ويترك حتى الغليان، ثم قومي بإذابة النشا في القليل من الماء، ويضاف إلى المكونات مع التقليب حتى يتماسك القوام، تصب العاشوراء في أكواب التقديم، ويرش عليها القرفة وبالهناء والشفاء.