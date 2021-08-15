أسرار عمل رغيف الحواوشي بالعيش البلدي بدون فرن بطريقة سهلة بالمنزل

الحواوشي من الأكلات الشعبية المنتشرة، التي يبحث الكثير عن طريقة عملها في المنزل، حتى يتم تجهيزه بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة، ويقوم الكثير بعمل الحواوشي بطرق مختلفة، واسهل طريقة للحواوشي هي عمله وتسويته في المقلاة على النار.طريقة عمل الحواوشي
يوجد أكثر من طريقة لعمل الحواوشي، وتختلف من بلد لأخرى، وفي مصر يوجد الحواوشي بالخبز البلدي، والحواوشي الاسكندراني الذي يتم عمله بعجينة يتم عجنها واستخدامها لعمل أرغفة الحواوشي.مكونات عمل الحواوشي في الفرن
- خبز بلدي بالعدد المطلوب.
- كيلو لحم مفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بهارات مشكلة.
- حبتان طماطم.
- ثلاث حبات فلفل أخضر.
- كيلو بصل.
- نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر والطماطم والبصل إلى قطع صغيرة.
- نضع الطماطم والفلفل الأخضر والبصل في محضر الطعام الكهربائي، ونقوم بالخفق حتى تتجانس المكونات.
- نضع هذه المكونات مع اللحم المفروم في وعاء، ونقوم بالتقليب الجيد.
- نضيف البهارات والملح والفلفل الأسود، ونقلبها بشكل جيد.
- ثم نضع في كل رغيف قطعة صغيرة من اللحم المفروم المبهر.
- ندهن وجه الخبز بخليط من الزيت والماء.
- نضع الخبز المحشو باللحم المفروم في صينية كبيرة، وندخلها الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة.
- نترك الصينية في الفرن حتى يتم تسوية الحواوشي ويأخذ اللون المطلوب.
- نخرج الصينية ونقدم الحواوشي مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.
يوجد طريقة أخرى لعمل الحواوشي بدون الفرن، ويتم التسوية في مقلاة على النار مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة، وهذه الوصفة مكوناتها وطريقة تحضيرها كالتالي:
المكونات:
- لحم مفروم.
- خبز.
- طماطم.
- فلفل أخضر.
- بصل.
- ملح.
- فلفل أسود.
- جنزبيل.
- قرفة.
- بصل بودرة.
- ثوم بودرة.
طريقة التحضير:
- نفرم البصل مع الفلفل الأخضر والطماطم.
- نضيف هذا الخليط إلى اللحم المفروم مع البهارات السابقة كاملة.
- نضع في كل رغيف كمية مناسبة من اللحم المفروم.
- نضع في مقلاة على النار قليل من الزيت.
- ثم نضع كل رغيف في المقلاة ونقلبه حتى يأخذ اللون المطلوب من الجهتين.
- يقدم الحواوشي مع سلطة الطحينة الثقيلة والسلطة الخضراء.
- يمكن إضافة الشطة إلى المكونات حسب الرغبة.
الوسوم
الحواوشي من الأكلات الشعبية المنتشرة، التي يبحث الكثير عن طريقة عملها في المنزل، حتى يتم تجهيزه بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة، ويقوم الكثير بعمل الحواوشي بطرق مختلفة، واسهل طريقة للحواوشي هي عمله وتسويته في المقلاة على النار.طريقة عمل الحواوشي
يوجد أكثر من طريقة لعمل الحواوشي، وتختلف من بلد لأخرى، وفي مصر يوجد الحواوشي بالخبز البلدي، والحواوشي الاسكندراني الذي يتم عمله بعجينة يتم عجنها واستخدامها لعمل أرغفة الحواوشي.مكونات عمل الحواوشي في الفرن
- خبز بلدي بالعدد المطلوب.
- كيلو لحم مفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بهارات مشكلة.
- حبتان طماطم.
- ثلاث حبات فلفل أخضر.
- كيلو بصل.
- نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر والطماطم والبصل إلى قطع صغيرة.
- نضع الطماطم والفلفل الأخضر والبصل في محضر الطعام الكهربائي، ونقوم بالخفق حتى تتجانس المكونات.
- نضع هذه المكونات مع اللحم المفروم في وعاء، ونقوم بالتقليب الجيد.
- نضيف البهارات والملح والفلفل الأسود، ونقلبها بشكل جيد.
- ثم نضع في كل رغيف قطعة صغيرة من اللحم المفروم المبهر.
- ندهن وجه الخبز بخليط من الزيت والماء.
- نضع الخبز المحشو باللحم المفروم في صينية كبيرة، وندخلها الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة.
- نترك الصينية في الفرن حتى يتم تسوية الحواوشي ويأخذ اللون المطلوب.
- نخرج الصينية ونقدم الحواوشي مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.
يوجد طريقة أخرى لعمل الحواوشي بدون الفرن، ويتم التسوية في مقلاة على النار مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة، وهذه الوصفة مكوناتها وطريقة تحضيرها كالتالي:
المكونات:
- لحم مفروم.
- خبز.
- طماطم.
- فلفل أخضر.
- بصل.
- ملح.
- فلفل أسود.
- جنزبيل.
- قرفة.
- بصل بودرة.
- ثوم بودرة.
طريقة التحضير:
- نفرم البصل مع الفلفل الأخضر والطماطم.
- نضيف هذا الخليط إلى اللحم المفروم مع البهارات السابقة كاملة.
- نضع في كل رغيف كمية مناسبة من اللحم المفروم.
- نضع في مقلاة على النار قليل من الزيت.
- ثم نضع كل رغيف في المقلاة ونقلبه حتى يأخذ اللون المطلوب من الجهتين.
- يقدم الحواوشي مع سلطة الطحينة الثقيلة والسلطة الخضراء.
- يمكن إضافة الشطة إلى المكونات حسب الرغبة.
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