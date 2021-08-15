أقوى كرياتين فعال لفرد الشعر المجعد واحصلي علي ملمس كالحرير

كرياتين فعال لفرد الشعر المجعد بمواد طبيعية تمامًا وبدون أي آثار جانبية على الشعر أو جلد الرأس؛ حيث يمكنك من خلال تلك الطريقة الفعالة الحصول على نتائج إيجابية رهيبة في وقت قياسي وبصورة مميزة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات كما هي والالتزام بالطريقة المذكورة دون أي استثناءات، تابعوا موقعنا للحصول على كل ما تحتاج إليه حول هذا الأمر.

كثيرًا ما يعاني الكثيرين من مشكلات الشعر المجعد والذي قد يتسبب في حرج لصاحبه، خاصة السيدات والفتيات التي طالما تحلم بشعر انسيابي كالحرير بلا تجاعيد أو كسرات أو التواءات وتشابكات به.

لذا تقوم العديد من السيدات بالذهاب إلى صالات التجميل من أجل القيام بعمليات الفرد الاصطناعية والتي ربما تقوم بفرد الشعر لفترة مؤقتة ليعود بتجاعيده مرة أخرى وبصورة أسوء من ذي قبل، وقد تختلف وسائل الفرد باختلاف نوعها وماركتها ومكوناتها وسعرها أيضًا.

ورغم اختلاف وسائل فرد الشعر المجعد الصناعية إلا أنها ربما تؤدي إلى نفس النتيجة لوقت محدد ثم تعود تجاعيد الشعر مرة أخرى دون التخلص منها نهائيًا.

المكونات

يمكنك تجهيز تلك المقادير الآتي ذكرها من المكونات المطلوبة وهي كالتالي:

ملعقة من عصير الليمون تكون صغيرة الحجم.

كوب كامل من الحليب.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير

يتم وضع كوب الحليب في وعاء للتسخين على جهاز التسخين.

ثم يتم خلط المكونات الجافة معًا وهي مسحوق الجيلاتين والنشا.

بعد ذلك يتم مزج الخليط الجاف مع زيت جوز الهند، ثم إضافته للحليب الساخن مع التقليب المستمر حتى يصبح خليط متماسك.

ثم يتم وضع العسل والليمون والتقليب مرة أخرى، وترك الخليط حتى يبرد تمامًا.

يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو المعتاد لمستخدم الوصفة.

يتم تجفيف الشعر بلطف وفرده حتى يجف تمامًا.

بعد أن يتم تجفيف الشعر يتم استخدام المشط الخشبي لفك تشابكه وتقسيمه إلى خصلات منفصلة.

يتم دهان تلك الخصلات من فروة الرأس لنهاية الخصلة بخليط الفرد الطبيعي، ثم يتم تسريح الخصلة جيدًا.

يتم تكرار هذه الخطوة حتى يتم انتهاء كل الخصلات من الدهان، ثم يترك الخليط لمدة نصف ساعة ويتم غسل الشعر مرة اخرى بالماء فقط.

هذا ويتم القيام بنفس الوصفة مرة أسبوعياً حتى تظهر نتيجتها المرجوة .

كيفية استخدام الخليط