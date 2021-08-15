أسرار بسبوسة حلواني مرملة طرية حلويات شرقية ذهبية بالعسل

طريقة عمل بسبوسة حلواني مرملة طرية مربعات ذهبية بالعسل الأبيض، حلويات الشرقية من أشهى حلويات التي يكثر الطلب عليها لأن لها طعم رائع ومذاق مميز وتكون بقوام طري يناسب الكبار والصغار ويطلبوا تناولها باستمرار، ومن ضمن تلك الحلويات البسبوسة المرملة المصنعة من دقيق السميد الأبيض، ولكن يوجد عدد من نساء تجد تحضير البسبوسة في منزل مشكلة كبيرة بسبب عدم خروجها بالنتيجة المطلوبة فغالباً ما تكون يابسة أو ناشفة أو تكون طرية زيادة بسبب عسل الزائد عليها، ولكن إعداد البسبوسة في بيت من أسهل ما يكون لأن كل مكوناتها متوفرة في كل مطبخ ولكن لابد من اهتمام بطريقة وخطوات عمل البسبوسة بتركات لا يعرفها غير محلات الحلواني وتلك الأسرار سنعرضها لكم بكافة التفاصيل. مكونات بسبوسة مرملة طرية ذهبية بدقيق سميد عدد 3 كوب من دقيق السميد الأبيض ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. عدد 2 كوب سكر أبيض. نصف كوب من السمن البلدي. عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند. كوب زبادي كبير. رشة ملح صغيرة. مكونات عسل تسقية البسبوسة 3 كوب ماء. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. لتزيين الوجه انصاص حبات اللوز خطوات تحضير بسبوسة حلواني مرملة طرية أولا ضعي في وعاء كبير دقيق سميد ويوضع عليه بيكنج بودر المتحول على دقيق سميد وبيكنج صودا عليهم وتقلب مكونات معا.

ثم يضاف الملح وتقلب مكونات جافة مع السكر وتقلب مع بعضها، ثم يضاف السمن والزبادي ولاابد أن تكون المكونات كلها بحرارة الغرفة وسمن طرية.

ثم تقلب مكونات معا حتى يتشرب فقط دقيق بالمكونات السائلة، ويراعى جدا عدم تقليب مستمر حتى لا يتشرب دقيق كل المواد السائلة وتصبح يابسة وجافة.

ثم يدهن صينية بالسمن ويوضع عليها ورق زبدة وتصب مكونات المزيج في صينية أو قالب البسبوسة، وترص عليها أنصاف اللوز.

تدخل الصينية الفرن الساخن على حرارة عالية، وتترك داخله حتى تأخذ لون ذهبي على سطح، تأخذ حوالي 20 دقيقة حتى تنضج تماما وتخرج ويصب عليها العسل أو السيرب ولابد أن يكون العسل ساخن وبسبوسة ساخن أيضا. طريقة عمل سيرب تسقية بسبوسة احضري 3 كوب من ماء وضعيهم في وعاء على نار ويضاف عليهم كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض.

مع ملعقة من عسل جلوكوز الشفاف، ثم تترك مكونات على نار متوسطة الحرارة من دون تقليب حتى يذوب السكر تماما.

احرصي على عدم تغطية الوعاء ثم يضاف عليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

تترك على نار وتقلب جيدا يمكن تغير نكهة السيرب أو عسل تسقية البسبوسة بالقليل من عصير البرتقال أو بملعقة صغيرة من القرفة.

وعندما يثقل أو يتكثف قوام العسل صبيه ساخن على البسوبسة مباشرة وهو ساخن والبسوسة ساخنة، وتقطع وتغطى لحين تقديمها. مكونات بسبوسة مرملة طرية ذهبية بدقيق سميدمكونات عسل تسقية البسبوسةخطوات تحضير بسبوسة حلواني مرملة طريةطريقة عمل سيرب تسقية بسبوسة الوسوم

طريقة عمل بسبوسة حلواني مرملة طرية مربعات ذهبية بالعسل الأبيض، حلويات الشرقية من أشهى حلويات التي يكثر الطلب عليها لأن لها طعم رائع ومذاق مميز وتكون بقوام طري يناسب الكبار والصغار ويطلبوا تناولها باستمرار، ومن ضمن تلك الحلويات البسبوسة المرملة المصنعة من دقيق السميد الأبيض، ولكن يوجد عدد من نساء تجد تحضير البسبوسة في منزل مشكلة كبيرة بسبب عدم خروجها بالنتيجة المطلوبة فغالباً ما تكون يابسة أو ناشفة أو تكون طرية زيادة بسبب عسل الزائد عليها، ولكن إعداد البسبوسة في بيت من أسهل ما يكون لأن كل مكوناتها متوفرة في كل مطبخ ولكن لابد من اهتمام بطريقة وخطوات عمل البسبوسة بتركات لا يعرفها غير محلات الحلواني وتلك الأسرار سنعرضها لكم بكافة التفاصيل. مكونات بسبوسة مرملة طرية ذهبية بدقيق سميد عدد 3 كوب من دقيق السميد الأبيض ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. عدد 2 كوب سكر أبيض. نصف كوب من السمن البلدي. عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند. كوب زبادي كبير. رشة ملح صغيرة. مكونات عسل تسقية البسبوسة 3 كوب ماء. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. لتزيين الوجه انصاص حبات اللوز خطوات تحضير بسبوسة حلواني مرملة طرية أولا ضعي في وعاء كبير دقيق سميد ويوضع عليه بيكنج بودر المتحول على دقيق سميد وبيكنج صودا عليهم وتقلب مكونات معا.

ثم يضاف الملح وتقلب مكونات جافة مع السكر وتقلب مع بعضها، ثم يضاف السمن والزبادي ولاابد أن تكون المكونات كلها بحرارة الغرفة وسمن طرية.

ثم تقلب مكونات معا حتى يتشرب فقط دقيق بالمكونات السائلة، ويراعى جدا عدم تقليب مستمر حتى لا يتشرب دقيق كل المواد السائلة وتصبح يابسة وجافة.

ثم يدهن صينية بالسمن ويوضع عليها ورق زبدة وتصب مكونات المزيج في صينية أو قالب البسبوسة، وترص عليها أنصاف اللوز.

تدخل الصينية الفرن الساخن على حرارة عالية، وتترك داخله حتى تأخذ لون ذهبي على سطح، تأخذ حوالي 20 دقيقة حتى تنضج تماما وتخرج ويصب عليها العسل أو السيرب ولابد أن يكون العسل ساخن وبسبوسة ساخن أيضا. طريقة عمل سيرب تسقية بسبوسة احضري 3 كوب من ماء وضعيهم في وعاء على نار ويضاف عليهم كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض.

مع ملعقة من عسل جلوكوز الشفاف، ثم تترك مكونات على نار متوسطة الحرارة من دون تقليب حتى يذوب السكر تماما.

احرصي على عدم تغطية الوعاء ثم يضاف عليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

تترك على نار وتقلب جيدا يمكن تغير نكهة السيرب أو عسل تسقية البسبوسة بالقليل من عصير البرتقال أو بملعقة صغيرة من القرفة.

وعندما يثقل أو يتكثف قوام العسل صبيه ساخن على البسوبسة مباشرة وهو ساخن والبسوسة ساخنة، وتقطع وتغطى لحين تقديمها. مكونات بسبوسة مرملة طرية ذهبية بدقيق سميدمكونات عسل تسقية البسبوسةخطوات تحضير بسبوسة حلواني مرملة طريةطريقة عمل سيرب تسقية بسبوسة

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