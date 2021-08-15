طريقة عمل دجاج 65 وصفة لذيذة من المطبخ الهندي

طريقة عمل دجاج 65 بطريقة صحية من أجمل وصفات المطبخ الهندي، والتي يمكنك أن تجدها في الكثير من المطاعم الهندية في دول الخليج، وصفة دجاج خمس وستين بالفلفل الأحمر يمكن أن تكون حارة أو باردة حسب الرغبة، والأصل في تلك الوصفة أن يستخدم الفلفل الأحمر الحار، مع صدور الدجاج المخلي من العظم، وهي وصفة تستخدم في الوجبات الرئيسية أو العزائم كطريقة جديدة من مطبخنا العربي، تعرف على كيفية تحضير الدجاج على الطريقة الهندية أو 65 شيزان بكل سهولة وخطوات بسيطة على الطريقة الأصلية. مقادير دجاج 65 نصف كيلو غرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات.

نصف ملعقة كبيرة من معجون الثوم.

نصف ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل.

علبة روب “لبن زبادي”.

ثلاث ملاعق كبار من دقيق الأرز.

لون طعام أحمر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة خضراء.

نصف ملعقة صغيرة جرام ماسالا.

5 أوراق كاري أخضر مفروم أو مقطع.

زيت زيتون. مقادير دجاج 65 لعمل صوص اللبن لبن زبادي.

ملح وفلفل

رشة نعناع جاف.

رشة من بودرة الثوم. طريقة عمل دجاج 65 في صحن عميق نضع مكعبات صدور الدجاج بعد غسلها وتصفيتها من الماء ثم نضيف إليها دقيق الأرز وعلبة الروب والقليل من زيت الزيتون ومعجون الثوم والزنجبيل، ثم نتبلها بملح وفلفل أسود وجرام ماسالا والفلفل الأحمر الحار والكزبرة الخضراء وأوراق الكاري.

نضيف لون الطعام الأحمر ثم نقلب كل المكونات معاً ونتركها في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

يمكن رص مكعبات الدجاج في أسياخ الشيش طاووق ثم تسويتها على الشواية أو الجريل، أو وضعها في صينية مع التتبيلة وإدخالها إلى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة لمدة 45 دقيقة على الرف الأوسط، ثم تحت الشواية لعدة دقائق.

نضعها في طبق التقديم ونزينها بأوراق الكزبرة الخضراء مع رشة من زيت الزيتون باستخدام سبراي الزيت حتى تكون ذات مظهر لامع لذيذ.

نقدم الدجاج إلى جانب خبز البراتا وصوص اللبن.

لتحضير صوص اللبن نخلط اللبن الزبادي مع ملح وفلفل وأوراق النعناع المجفف وبودرة الثوم ثم نقلبهم ونضعهم في بولة صغيرة. طريقة عمل دجاج 65 الوسوم

طريقة عمل دجاج 65 بطريقة صحية من أجمل وصفات المطبخ الهندي، والتي يمكنك أن تجدها في الكثير من المطاعم الهندية في دول الخليج، وصفة دجاج خمس وستين بالفلفل الأحمر يمكن أن تكون حارة أو باردة حسب الرغبة، والأصل في تلك الوصفة أن يستخدم الفلفل الأحمر الحار، مع صدور الدجاج المخلي من العظم، وهي وصفة تستخدم في الوجبات الرئيسية أو العزائم كطريقة جديدة من مطبخنا العربي، تعرف على كيفية تحضير الدجاج على الطريقة الهندية أو 65 شيزان بكل سهولة وخطوات بسيطة على الطريقة الأصلية. مقادير دجاج 65 نصف كيلو غرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات.

نصف ملعقة كبيرة من معجون الثوم.

نصف ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل.

علبة روب “لبن زبادي”.

ثلاث ملاعق كبار من دقيق الأرز.

لون طعام أحمر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة خضراء.

نصف ملعقة صغيرة جرام ماسالا.

5 أوراق كاري أخضر مفروم أو مقطع.

زيت زيتون. مقادير دجاج 65 لعمل صوص اللبن لبن زبادي.

ملح وفلفل

رشة نعناع جاف.

رشة من بودرة الثوم. طريقة عمل دجاج 65 في صحن عميق نضع مكعبات صدور الدجاج بعد غسلها وتصفيتها من الماء ثم نضيف إليها دقيق الأرز وعلبة الروب والقليل من زيت الزيتون ومعجون الثوم والزنجبيل، ثم نتبلها بملح وفلفل أسود وجرام ماسالا والفلفل الأحمر الحار والكزبرة الخضراء وأوراق الكاري.

نضيف لون الطعام الأحمر ثم نقلب كل المكونات معاً ونتركها في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

يمكن رص مكعبات الدجاج في أسياخ الشيش طاووق ثم تسويتها على الشواية أو الجريل، أو وضعها في صينية مع التتبيلة وإدخالها إلى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة لمدة 45 دقيقة على الرف الأوسط، ثم تحت الشواية لعدة دقائق.

نضعها في طبق التقديم ونزينها بأوراق الكزبرة الخضراء مع رشة من زيت الزيتون باستخدام سبراي الزيت حتى تكون ذات مظهر لامع لذيذ.

نقدم الدجاج إلى جانب خبز البراتا وصوص اللبن.

لتحضير صوص اللبن نخلط اللبن الزبادي مع ملح وفلفل وأوراق النعناع المجفف وبودرة الثوم ثم نقلبهم ونضعهم في بولة صغيرة. طريقة عمل دجاج 65

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