تورتة التونة بكريمة اللبنة على طريقة منال العالم بسهولة وطعم لن تتخيله

تورتة التونة بكريمة اللبنة ؛ تقديم أطباق جديدة لأفراد الأسرة تنال على إعجابكم وتحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية، وأيضًا تكون طريقة تحضيرها بسيطة وسهلة هي ما تبحث عنه كل ست بيت.

تورتة التونة بكريمة اللبنة

ولأننا نعلم أنكِ تبحثين عن الأفضل دومًا لعائلتك سنقدم لكِ سيدتي اليوم طريقة عمل تورتة التونة بكريمة اللبنة بخطوات بسيطة، والطعم ولا أروع، وبشكل مثالي مثل الذي يقدم في أفخم المطاعم.

علبتان من التونة بالزيت.

كيس كامل من التوست.

عود من البصل الأخضر بالأوراق مفروم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من النعناع المفروم.

ثمرة كبيرة من الجزر المبشور.

مقدار ثمرة كبيرة من الخيار المبشور.

ربع كوب من الطحينة.

معيار ربع كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

عدد ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

كوب ونصف من اللبنة.

نصف كوب من الجبن الكريمي السائل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

سمسم.

حبة البركة.

طماطم شرائح.

خيار شرائح.

زيتون شرائح.

المكوناتمكونات كريمة اللبنةمكونات التزيين

ضعي ورق نايلون في قالب دائري وافرديه جيدًا.

صفي التونة في وعاء حتى تتخلص تمامًا من الزيت تمامًا.

قطعي التوست وتخلص تمامًا من الحواف البنية.

احضري وعاء عميق وضعي به التونة + البصل + البقدونس + النعناع + الجزر + الخيار.

اخلطي جيدًا حتى تصبح التونة قطع صغيرة وممزوجة مع المكونات الأخرى.

في وعاء آخر ضعي الطحينة + المايونيز + الخل + عصير الليمون + الملح + الكمون + الشطة واخلطي جيدًا أيضًا.

حضري اللبنة بوضع كل المكونات الخاصة بها في وعاء عميق واخفقي كل المكونات معًا جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى تصبح ناعمة.

ثم ضعي طبقة من التوست في الوعاء المبطن بالكيس النايلون مع الحرص على أن يكون أطراف الكيس بالخارج لسهولة إخراج التورتة.

ضعي كمية من خليط التونة ثم طبقة من التوست واستمري في عمل الطبقات حتى تنتهي كمية التوست والتونة.

ومن ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة بعد تغليفها جيدًا.

اخرجي التورتة وضعيها في طبق التقديم ثم زينيها باللبنة وشرائح الخضراوات والزيتون والسمسم وحبة البركة.

طريقة التحضير