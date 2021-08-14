طريقة عمل صوص البيتزا المنزلية بأقل تكلفة ومكونات سهلة

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل صوص البيتزا على أن تكون هذه الطريقة سهلة ويمكن تنفيذها في المنزل بأقل التكاليف مع طريقة عمل بيتزا رانش الشهية والأصلية في المنزل بصورة سريعة، وقد تم توفير أكثر من طريقة لصوص البيتزا منها طريقة عمل صلصلة البيتزا هت وطريقة عمل صوص البيتزا منال العالم وكذلك يمكن صنع صلصلة البيتزا المنزلية بكل سهولة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل صوص البيتزا.

طريقة عمل صوص البيتزا

تتلخص طريقة عمل صوص البيتزا في ضرورة توافر بعض المكونات الرئيسية لتجهيز الصوص في المنزل وهي:

يتم تجهيز ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

حبة بصل واحدة.

عدد 1 فص ثوم.

كمية مناسبة من الفلفل الأحمر حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الفلفل الأخضر حسب الرغبة.

مقدار 1 كيلو من الطماطم.

عدد 2 ملعقة من الصلصة.

ملعقة واحدة من السكر.

كمية مناسبة من الملح.

كمية مناسبة من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من الشطة المطحونة.

يتم تجهيز وعاء على نار متوسطة ويتم وضع الزبدة والزيت به وخلطهم جيدًا.

نقوم بعد ذلك بتقطيع البصل إلى شرائح صغيرة وإضافتها إلى الوعاء، ويتم تقليبهم جيدًا لحين تغير لون البصل.

نقوم بفرم حبة الثوم وتقليبها مع البصل ومن ثم نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة وتوقع على البصل والثوم.

نقوم بعد ذلك بضرب الطماطم في الخلاط الكهربائي جيدًا لتصبح ناعمة تمامًا، ونقوم بإضافتها على الخليط.

بعد وضع الطماطم يتم إضافة الصلصلة والسكر والشطة وباقي المكونات إلى الوعاء ونقوم بتقليبهم جيدًا لحصين الحصول على صلصلة متجانسة المكونات.

نترك الصلصة على المار لمدة ربع الساعة حتى تتشرب منها الماء تمامًا ويبقي فقط الطماطم.

بعد الانتهاء من تسبيك الصلصة ترفع عن النار وتترك لحين برودتها تمامًا وإمكانية استخدامها بعد ذلك.

يتم تجهيز عجينة البيتزا بعد ذلك ووضعها في الوعاء الخاص بها ومن ثم يتم توزيع صوص البيتزا أعلى العجينة بشكل متساو ومن ثم يتم وضع باقي المكونات.

مكونات صلصلة البيتزا المنزليةطريقة تحضير صلصلة البيتزا المنزلية