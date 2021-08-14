طريقة عمل خبز التميس بالجبن وحبة البركة بالمكونات

طريقة عمل خبز التميس بالجبن من أفضل الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد العاشقين لخبز التميز، حيث يعد خبر التميز من الوجبات المفضلة للعديد من الأفراد خاصة الذي يتم إضافة الجبن له، وقد قام أكثر من شيف بتوفير طريقة عمل التميز منها طريقة التميس بالجبن عالم حواء وكذلك طريقة تميس بالجبن أفنان الجوهر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل خبز التميس بالجبن في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل خبز التميس بالجبن

تتميز طريقة عمل خبز التميس بالجبن بالسهولة وقدرة العديد من السيدات بتنفيذها في المنزل بدون جهد كبير ويتم تنفيذ الطريقة من خلال توافر المكونات التالية:

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.

عدد 1 ملعقة من الخميرة.

عدد 1 ملعقة من السكر الأبيض على أن تكون صغيرة.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب البودرة.

كمية مناسبة من الملح حسب الحاجة.

ملعقة واحدة كبيرة من السمن.

كوب واحد من الماء على أن يكون دافئا.

جبن شيدر أو جبن رومي مبشور حسب الطلب.

كمية مناسبة من حبة البركة.

كمية مناسبة من الحليب السائل.

يتم وضع الدقيق مضافًا إليه الخميرة والسكر والحليب وكذلك الملح والسمنة ويتم تقليب المكونات جيدًا.

بعد تقليب كافة المكونات يتم إضافة الماء إلى الخليط ويتم تقليبهم جيدًا مرة أخري للحصول على عجينة متماسكة.

يتم ترك العجينة لمدة ربع الساعة حتى يتم اختمارها بنجاح على أن يتم تغطيتها جيدًا خلال الربع ساعة.

نقوم بوضع الجبن على العجينة ومن ثم يتم عجنها مرة أخرى.

يتم إخراج العجينة وتقطيعها إلى قطع متساوية ويوضع كل قطع على سطح متساو وفردها جيدًا.

بعد ذلك يتم إحضار صينية للفرن ونقوم بدهن الصينية بالزيت ووضع العجينة بعد فردها في الصينية ونقوم بإحضار شوكة صغيرة ويتم نخر العجينة بها.

نضع فوق العجينة بعض من الحليب من خلال أداه دهان المعجنات وبعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة من حبة البركة والسمسم على الوجه.

نضع الصينية في الفرن لحين تغير لون السطح إلى اللون الأحمر ويقدم التميس ساخنًا.

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