طريقة كيكة الرمل بالزبادي والحليب المكثف بالمقادير

طريقة كيكة الرمل من أكثر الوصفات المفضلة التي يتم البحث عنها من قبل السيدات وذلك لما تحتويه هذه الكيكة من فوائد غذائية متميزة بالإضافة إلى إقبال العديد من الأفراد عليها كبارًا كانوا أو صغار، بالإضافة إلى كيكة الليمون ويمكن استخدام طريقة كيكة الرمل بالزبادي وكذلك طريقة كيكة الرمل بدون زبادي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة كيكة الرمل.

طريقة كيكة الرمل

تتميز طريقة كيكة الرمل بالسهولة ويمكن عملها في المنزل دون تكاليف عالية ويتم عمل الكيكة من خلال توافر بعض المكونات الأساسية وهي:

نصف كوب صغير من الحليب المكثف.

عدد 1 كوب زبادي.

عدد 4 ملاعق من الزبدة على أن تكون خالية من الملح.

عدد 1 كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب صغير من السميد الناعم.

عدد 2 كوب من الزيت النباتي.

عدد 2 بيضة.

كمية مناسبة من الفانيليا السائلة ولتكن نصف ملعقة، ونصف ملعقة أخر من البيكنج بودر.

نصف كوب صغير من الحليب البودرة.

عدد 2 كوب من الدقيق.

يتم تجهيز وعاء عميق ويتم إضافة السميد والزبدة إليه ويوضع على نار متوسطة الحرارة ويقلب الخليط جيدًا لحين تغيير لونه إلى الأصفر ومن ثم يتم رفعه عن النار.

يوضع كوب الزبادي في المضرب الكهربائي ومن ثم يتم إضافة الحليب والسكر والزيت وكذلك الفانيليا ويتم ضربهم جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

يتم وضع البيض على الخليط وبعد ذلك يتم وضع البيكنج بودر ويتم ضربهم مرة أخري لتختلط جميع المكونات جيدًا.

نقوم بعد ذلك بإحضار صينية مدهونة بالزيت ونقوم بوضع الخليط بها ويتم تسوية الخليط من أعلي.

نقوم بعد ذلك بوضع الصينية في الفرن على أن تكون درجة حرارة الفرن 200 درجة مشوية وتترك الصينية لمدة نصف الساعة لحين نضجها.

يمكن اختبار نضج الكيكة بعد مرور ثلث الساعة وفي حالة نضجها يتم إخراجها مباشرة أو تترك لمدة 10 دقائق إضافية.

بعد خروج الكيكة يتم وضعها على صينية أخري كبيرة ويتم رش الوجه بالحليب المكثف وكذلك السميد الذي تم تحميره في الزبدة من قبل.

مكونات كيكة الرمل بالزباديطريقة تحضير كيكة الرمل بالزبادي