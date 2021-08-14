بيتزا المقلاة السريعة والشهية، اليكي سيدتي طريقه سريعه لعمل البيتزا بدون فرن وفي وقت سريع سوف تنال إعجابك وإعجاب أفراد أسرتك فمن منا لا يعشق البيتزا فهي وجبه خفيفه وسريعه التحضير وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل البيتزا في المقلاة، فيمكنك تحضيرها إذا لم يكن لديكي وقت كوجبه للغداء أو وجبه سريعه للعشاء، تحتوي البيتزا علي العديد من الخضروات الهامة ويمكن أيضا وضع اللحم المفروم عليها أو قطع الدجاج أو التونه فتصبح وجبه غذائية مكتمله لما تحتوي مكوناتها من الخضار والبروتين والنشاويات واليكم المقادير وطريقه التحضير بيتزا المقلاة السريعة الشهية بكل سهوله، تابعونا . مقادير تحضير بيتزا المقلاة السريعة والشهية : 8 ملاعق من الدقيق .

2 ملعقه كبيره من اللبن الزبادي .

1 ملعقه كبيره من الخميرة .

1 ملعقه صغيره من السكر .

1 ملعقه كبيره من زيت الزيتون .

ذره ملح .

نصف باكيت خميره فوريه .

شرائح فلفل ألوان .

زيتون .

شرائح طماطم .

1/2 كوب من الجبن الشيدر والموتزريلا .

لحم مفروم أو قطع دجاج أو شرائح بسطرمه أو تونه أو نقانق .

شرائح مشروم حسب الرغبة .

لعمل الصلصة :

1 ملعقه صغيره من معجون الطماطم .

1 ملعقه صغيره من زيت الزيتون .

1 ملعقه صغيره من الزعتر .

قليل من الماء الساخن .

فلفل اسود . مقادير تحضير بيتزا المقلاة السريعة والشهية : طريقه تحضير بيتزا المقلاة السريعة والشهية : في وعاء عميق ضعي الدقيق وضعي السكر والخميرة والملح واخلطيهم جيدا .

بعد ذلك ضعي اللبن الزبادي وقليل من الماء الدافئ وملعقه زيت الزيتون .

اخلطي المكونات معا حتي يعطيك خليط متماسك يشبه خليط الكيك .

في وعاء صغير ضعي معجون الطماطم والزعتر و زيت الزيتون والقليل من الماء واخلطيهم جيدا .

في مقلاه غير لاصقه قومي بفرد العجين فيها ثم ضعي عليها صلصة الطماطم السارق تحضيرها .

ثم بعد ذلك نضع الجبن الشيدر ونضع عليها قطع الدجاج أو النقانق أو اللحم المفروم أو البسطرمه أو التونه .

أضيفي شرائح الفلفل الملونة وشرائح الطماطم والزيتون ثم ضعي الجبن الموتزريلا .

غطي المقلاة واتركيها علي نار هادئه لمده عشرون دقيقه حتي تنضج البيتزا وتصبح جاهزه .

قدمي البيتزا مع البطاطس المقلية والكاتشب والمايونيز وبالهنأ والشفاء . طريقه تحضير بيتزا المقلاة السريعة والشهية : الوسوم

بيتزا المقلاة السريعة والشهية، اليكي سيدتي طريقه سريعه لعمل البيتزا بدون فرن وفي وقت سريع سوف تنال إعجابك وإعجاب أفراد أسرتك فمن منا لا يعشق البيتزا فهي وجبه خفيفه وسريعه التحضير وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل البيتزا في المقلاة، فيمكنك تحضيرها إذا لم يكن لديكي وقت كوجبه للغداء أو وجبه سريعه للعشاء، تحتوي البيتزا علي العديد من الخضروات الهامة ويمكن أيضا وضع اللحم المفروم عليها أو قطع الدجاج أو التونه فتصبح وجبه غذائية مكتمله لما تحتوي مكوناتها من الخضار والبروتين والنشاويات واليكم المقادير وطريقه التحضير بيتزا المقلاة السريعة الشهية بكل سهوله، تابعونا . مقادير تحضير بيتزا المقلاة السريعة والشهية : 8 ملاعق من الدقيق .

2 ملعقه كبيره من اللبن الزبادي .

1 ملعقه كبيره من الخميرة .

1 ملعقه صغيره من السكر .

1 ملعقه كبيره من زيت الزيتون .

ذره ملح .

نصف باكيت خميره فوريه .

شرائح فلفل ألوان .

زيتون .

شرائح طماطم .

1/2 كوب من الجبن الشيدر والموتزريلا .

لحم مفروم أو قطع دجاج أو شرائح بسطرمه أو تونه أو نقانق .

شرائح مشروم حسب الرغبة .

لعمل الصلصة :

1 ملعقه صغيره من معجون الطماطم .

1 ملعقه صغيره من زيت الزيتون .

1 ملعقه صغيره من الزعتر .

قليل من الماء الساخن .

فلفل اسود . مقادير تحضير بيتزا المقلاة السريعة والشهية : طريقه تحضير بيتزا المقلاة السريعة والشهية : في وعاء عميق ضعي الدقيق وضعي السكر والخميرة والملح واخلطيهم جيدا .

بعد ذلك ضعي اللبن الزبادي وقليل من الماء الدافئ وملعقه زيت الزيتون .

اخلطي المكونات معا حتي يعطيك خليط متماسك يشبه خليط الكيك .

في وعاء صغير ضعي معجون الطماطم والزعتر و زيت الزيتون والقليل من الماء واخلطيهم جيدا .

في مقلاه غير لاصقه قومي بفرد العجين فيها ثم ضعي عليها صلصة الطماطم السارق تحضيرها .

ثم بعد ذلك نضع الجبن الشيدر ونضع عليها قطع الدجاج أو النقانق أو اللحم المفروم أو البسطرمه أو التونه .

أضيفي شرائح الفلفل الملونة وشرائح الطماطم والزيتون ثم ضعي الجبن الموتزريلا .

غطي المقلاة واتركيها علي نار هادئه لمده عشرون دقيقه حتي تنضج البيتزا وتصبح جاهزه .

قدمي البيتزا مع البطاطس المقلية والكاتشب والمايونيز وبالهنأ والشفاء . طريقه تحضير بيتزا المقلاة السريعة والشهية :

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