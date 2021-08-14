طريقة عمل ورق العنب باللحمة بخطوات فاطمة أبوحاتي

طريقة عمل ورق العنب باللحمة تعد من أهم الوصفات التي تبحث عنها السيدات في الوطن العربي، حيث يعد ورق العنب من أفضل الأكلات العربية المحببة لجميع الأفراد، وقد قام أكثر من شيف بتنفيذها منهم طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة الشيف حسن وكذلك طريقة عمل ورق العنب باللحمة فاطمة أبو حاتي وكذلك يمكن معرفة طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل ورق العنب باللحمة في المنزل.

طريقة عمل ورق العنب باللحمة

يمكن تنفيذ طريقة عمل ورق العنب باللحمة في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة للغاية والمتوفرة في كل منزل وهي:

يتم تحضير كيلو واحد من ورق العنب.

عدد 2 كوب من الأرز.

مقدار نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

عدد 1 حبة من البصل متوسطة الحجم مع فرمها جيدًا.

عدد 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

عدد 1 ملعقة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الملح والفلفل والسماق.

مقدر نصف كوب من معصور الليمون.

نصف الكوب من الصلصلة.

عدد من فصوص الثوم بعد فرمها.

عدد من شرائح البصل.

كمية مناسبة من شرائح الجزر.

كمية مناسبة من الشوربة.

نقوم بنقع الأرز في الماء ومن ثم تصفيته.

يتم إضافة الأرز واللحمة المفرومة وكذلك البصل والبقدونس في وعاء مع الزيت.

نقوم بإضافة البهارات من ملح وفلفل وكذلك معصور الليمون والصلصة ويتم أيضًا إضافة السماق.

يتم تجهيز ورق العنب عن طريق سلقه في الماء ونزع العنق الموجود بالورق.

نبدأ بحشو ورق العنب بالطريقة المعتادة.

بعد إنهاء حشو ورق العنب يتم وضع المحشي في وعاء متوسط الحجم ويتم رصه بشكل منتظم على أن يتم وضع شرائح البطاطس والبصل والجزر قبل رص ورق العنب.

نقوم بعد ذلك بتغطية ورق العنب بالشوربة التي تم تجهيزها من ضمن المكونات ويوضع الوعاء على النار مباشرة ويترك حتى تغلي الشوربة على النار ومن ثم يتم تخفيض درجة النار إلى أقل درجة ويترك الوعاء على النار لحين تشرب الشوربة بالكامل أو انتهاء سواء ورق العنب بالصورة المطلوبة.

مكونات ورق العنب باللحمة المفرومةطريقة تحضير ورق العنب مع شرائح اللحم