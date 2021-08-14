طريقة عمل ورق العنب باللحمة بخطوات فاطمة أبوحاتي

طريقة عمل ورق العنب باللحمة تعد من أهم الوصفات التي تبحث عنها السيدات في الوطن العربي، حيث يعد ورق العنب من أفضل الأكلات العربية المحببة لجميع الأفراد، وقد قام أكثر من شيف بتنفيذها منهم طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة الشيف حسن وكذلك طريقة عمل ورق العنب باللحمة فاطمة أبو حاتي وكذلك يمكن معرفة طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل ورق العنب باللحمة في المنزل.طريقة عمل ورق العنب باللحمة
يمكن تنفيذ طريقة عمل ورق العنب باللحمة في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة للغاية والمتوفرة في كل منزل وهي:مكونات ورق العنب باللحمة المفرومة
- يتم تحضير كيلو واحد من ورق العنب.
- عدد 2 كوب من الأرز.
- مقدار نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- عدد 1 حبة من البصل متوسطة الحجم مع فرمها جيدًا.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- عدد 1 ملعقة من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل والسماق.
- مقدر نصف كوب من معصور الليمون.
- نصف الكوب من الصلصلة.
- عدد من فصوص الثوم بعد فرمها.
- عدد من شرائح البصل.
- كمية مناسبة من شرائح الجزر.
- كمية مناسبة من الشوربة.
- نقوم بنقع الأرز في الماء ومن ثم تصفيته.
- يتم إضافة الأرز واللحمة المفرومة وكذلك البصل والبقدونس في وعاء مع الزيت.
- نقوم بإضافة البهارات من ملح وفلفل وكذلك معصور الليمون والصلصة ويتم أيضًا إضافة السماق.
- يتم تجهيز ورق العنب عن طريق سلقه في الماء ونزع العنق الموجود بالورق.
- نبدأ بحشو ورق العنب بالطريقة المعتادة.
- بعد إنهاء حشو ورق العنب يتم وضع المحشي في وعاء متوسط الحجم ويتم رصه بشكل منتظم على أن يتم وضع شرائح البطاطس والبصل والجزر قبل رص ورق العنب.
- نقوم بعد ذلك بتغطية ورق العنب بالشوربة التي تم تجهيزها من ضمن المكونات ويوضع الوعاء على النار مباشرة ويترك حتى تغلي الشوربة على النار ومن ثم يتم تخفيض درجة النار إلى أقل درجة ويترك الوعاء على النار لحين تشرب الشوربة بالكامل أو انتهاء سواء ورق العنب بالصورة المطلوبة.
الوسوم
طريقة عمل ورق العنب باللحمة تعد من أهم الوصفات التي تبحث عنها السيدات في الوطن العربي، حيث يعد ورق العنب من أفضل الأكلات العربية المحببة لجميع الأفراد، وقد قام أكثر من شيف بتنفيذها منهم طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة الشيف حسن وكذلك طريقة عمل ورق العنب باللحمة فاطمة أبو حاتي وكذلك يمكن معرفة طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل ورق العنب باللحمة في المنزل.طريقة عمل ورق العنب باللحمة
يمكن تنفيذ طريقة عمل ورق العنب باللحمة في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة للغاية والمتوفرة في كل منزل وهي:مكونات ورق العنب باللحمة المفرومة
- يتم تحضير كيلو واحد من ورق العنب.
- عدد 2 كوب من الأرز.
- مقدار نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- عدد 1 حبة من البصل متوسطة الحجم مع فرمها جيدًا.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- عدد 1 ملعقة من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل والسماق.
- مقدر نصف كوب من معصور الليمون.
- نصف الكوب من الصلصلة.
- عدد من فصوص الثوم بعد فرمها.
- عدد من شرائح البصل.
- كمية مناسبة من شرائح الجزر.
- كمية مناسبة من الشوربة.
- نقوم بنقع الأرز في الماء ومن ثم تصفيته.
- يتم إضافة الأرز واللحمة المفرومة وكذلك البصل والبقدونس في وعاء مع الزيت.
- نقوم بإضافة البهارات من ملح وفلفل وكذلك معصور الليمون والصلصة ويتم أيضًا إضافة السماق.
- يتم تجهيز ورق العنب عن طريق سلقه في الماء ونزع العنق الموجود بالورق.
- نبدأ بحشو ورق العنب بالطريقة المعتادة.
- بعد إنهاء حشو ورق العنب يتم وضع المحشي في وعاء متوسط الحجم ويتم رصه بشكل منتظم على أن يتم وضع شرائح البطاطس والبصل والجزر قبل رص ورق العنب.
- نقوم بعد ذلك بتغطية ورق العنب بالشوربة التي تم تجهيزها من ضمن المكونات ويوضع الوعاء على النار مباشرة ويترك حتى تغلي الشوربة على النار ومن ثم يتم تخفيض درجة النار إلى أقل درجة ويترك الوعاء على النار لحين تشرب الشوربة بالكامل أو انتهاء سواء ورق العنب بالصورة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ورق العنب باللحمة بخطوات فاطمة أبوحاتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.