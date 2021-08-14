ماهي أسباب التهاب المريء وماهي المضاعفات وعوامل الخطر، بداية من المهم معرفة أن التهاب المريء مرض شائع يصيب المريء ويسبب تلف في أنسجته، وكون المريء هو الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، فإن الالتهاب به يعيق وظيفته ويسبب عدد من الأعراض والمضاعفات، أوردها موقع "مايو كلينك" وهي في التالي:

أعراض التهاب المريء ومضاعفاته

ألم شديد في كل مرة عند بلع الطعام، وصعوبة في ذلك.

مشاكل في بلع الطعام تشمل عدم نزوله إلى المعدة أو ما يسمى انحشار الطعام.

من المؤكد أن التهاب المريء يسبب ألم في الصدر.

الإصابة بحرقة المعدة.

الإصابة بالقَلَس الحمضي وهو ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء أو الفم.

أسباب التهاب المريء وعوامل الخطر

التهاب المريء الشائع يحدث بسبب ضعف المناعة أو الإصابة بمرض السرطان أو مرض السكري، إلا أن هنالك أنواع متعددة من التهاب المريء تختلف باختلاف المسبب المرضي لها، وهي:

التهاب المريء الجزري، ومن أسبابه

تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

زيادة الوزن.

الإفراط في تناول وجبات دسمة.

شرب الكحول.

التدخين.

الإفراط في تناول بعض الأطعمة ومنها: الشوكولاته، الطماطم، الحمضيات، التوابل، النعناع، مشروبات الكافيين, الثوم والبصل.

التهاب المريء اليوزيني، وهو مرض وراثي، أو يمكن أن يكون أحد مضاعفات الأمراض التالية:

التهاب الأنف التحسسي.

الربو.

التهاب الجلد التأتُّبي.

التهاب المريء الناتج عن المخدرات، ويحدث بسبب

تناول أدوية مخدرة.

تناول الأدوية بدون ماء أو بقليل منه.

النوم بعد تناول الأدوية.

تناول الأدوية أثناء الاستلقاء

التقدم في السن وضعف عضلات الجسم بما فيها المريء.

التهاب المريء المُعدي، ويحدث بسبب: تناول بعض الأدوية ومنها المضادات الحيوية، ومثبطات المناعة.

علاج التهاب المريء

لكل نوع من أنواع التهاب المريء خطة علاجية تعتمد على التشخيص الدقيق لمعرفة المسبب المرضي، وعادة ما يشمل العلاج الطرق التالية:

التوقف عن المسببات المرضية مثل التدخين والكحول وسوء التغذية.

أدوية مضادات الحموضة.

أدوية المضادات البكتيرية أو الفيروسية.

الجراحة في بعض الحالات الشديدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.